 

Зеленский поздравил Свитолину с первой медалью Украины в теннисе на Олимпийских играх

31.07.2021, 17:46, Новости дня
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“Наша пятая медаль! Первая ракетка Украины Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио завоевывает бронзу. Это первая медаль в теннисе на Олимпийских играх для независимой Украины. Спасибо за такую важную победу! – отметил Зеленский. – Удачи всем нашим спортсменам!”.

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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

В поединке за третье место Свитолина в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана – 6:1, 6:7, 4:6.

После матча во флеш-интервью Общественному украинка рассказала за счет чего ей удалось переломать ход поединка и завоевать бронзовую награду Олимпийских игор в Токио.

“После проигрыша [в полуфинале] было очень сложно вернуться в колею… Проигрывала и во втором сете, и в третьем, но боролась до конца и пыталась отдавать все силы… Первый сет был плохой с моей стороны. Я боролась, и думаю, что именно характер вернул меня к матчу и эта победа просто невероятная, – отметила Свитолина. – Эта “бронза” для меня очень много значит”.

Контекст:

Бронзовая награда Свитолиной – пятая в копилке сборной Украины и первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса, сообщил в Facebook Национальный олимпийский комитет.

До сегодняшнего дня украинские спортсмены завоевали бронзу в женском дзюдо, бронзу в мужском фехтовании, бронзу в стрельбе из пневматического пистолета и бронзу в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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