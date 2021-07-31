 

В РАН рассказали о способах восстановления мозга после COVID-19 и инсульта

31.07.2021, 17:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам представителя РАН Дениса Федоряка, существуют способы восстановления головного мозга после перенесенного инсульта и COVID-19. Он прокомментировал одно из исследований ученых, в котором говорится о влиянии коронавирусной инфекции на когнитивные функции человека.
Ранее исследователи также изучали влияние на мозг тяжелых респираторных заболеваний. Денис Федоряк отметил, что изменения в мозге неизбежны, но они зависят от многих факторов: возраста, хронических заболеваний и подключения к аппарату ИВЛ. Для восстановления когнитивных функций существует определенная реабилитация. Улучшить показатели пластичности мозга можно с помощью решения творческих задач. Те люди, которые сталкиваются с подобными заданиями в своей работе, намного лучше восстанавливаются после инсульта и других сложных заболеваний.

По словам ученых, степень влияния коронавирусной инфекции на мозг человека связана с тяжестью протекания самого заболевания. Также они думают, что люди с изначально высоким интеллектом менее подвержены риску заболеть COVID-19.

Источник: govoritmoskva.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / Почему Путин продолжает терпеть Лукашенко? – Эксперт назвал причину

05.03 / Иван Ургант, Алена Долецкая, Ксения Раппопорт и другие на мероприятии благотворительного фонда

27.11 / Министр образования: «Школьники останутся на второй год»

14.10 / Собянин подписал указ о переходе Москвы на латиницу

16.09 / Климатологи из РФ рассказали, из-за чего ускорилось таяние вечной мерзлоты

27.11 / Предсказания Нострадамуса на 2021 год

26.05 / Заболеваемость COVID-19 у стоматологов оказалась ниже по сравнению с другими врачами

06.11 / 15 самых бесчеловечных способов казни в истории

13.01 / Ученые: Стволовые клетки могут контролировать ВИЧ без приема таблеток

18.05 / Google запускает новое поколение собственных чипов искусственного интеллекта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика