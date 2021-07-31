В РАН рассказали о способах восстановления мозга после COVID-19 и инсульта

По словам представителя РАН Дениса Федоряка, существуют способы восстановления головного мозга после перенесенного инсульта и COVID-19. Он прокомментировал одно из исследований ученых, в котором говорится о влиянии коронавирусной инфекции на когнитивные функции человека.

Ранее исследователи также изучали влияние на мозг тяжелых респираторных заболеваний. Денис Федоряк отметил, что изменения в мозге неизбежны, но они зависят от многих факторов: возраста, хронических заболеваний и подключения к аппарату ИВЛ. Для восстановления когнитивных функций существует определенная реабилитация. Улучшить показатели пластичности мозга можно с помощью решения творческих задач. Те люди, которые сталкиваются с подобными заданиями в своей работе, намного лучше восстанавливаются после инсульта и других сложных заболеваний.

По словам ученых, степень влияния коронавирусной инфекции на мозг человека связана с тяжестью протекания самого заболевания. Также они думают, что люди с изначально высоким интеллектом менее подвержены риску заболеть COVID-19.

Источник: govoritmoskva.ru