ГИБДД предупредила о начале «сплошных проверок» на дорогах

Водителей во многих регионах РФ в эти выходные будут проверять на состояние алкогольного опьянения, соблюдение правил перевозки детей, уровень тонировки машин и так далее.

«Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости – и на употребление наркотических веществ», – говорится в сообщении инспекции, передает РИА «Новости».

В ведомстве объяснили, что основная цель «сплошных проверок» – профилактика ДТП и снижение тяжести последствий.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников перечислил основные причины аварий. Среди них наезды на пешеходов, выезды на встречную полосу и управление автомобилями в нетрезвом виде.