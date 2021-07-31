 

ГИБДД предупредила о начале «сплошных проверок» на дорогах

31.07.2021, 17:41, Новости дня
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Водителей во многих регионах РФ в эти выходные будут проверять на состояние алкогольного опьянения, соблюдение правил перевозки детей, уровень тонировки машин и так далее.

«Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости – и на употребление наркотических веществ», – говорится в сообщении инспекции, передает РИА «Новости».

В ведомстве объяснили, что основная цель «сплошных проверок» – профилактика ДТП и снижение тяжести последствий.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников перечислил основные причины аварий. Среди них наезды на пешеходов, выезды на встречную полосу и управление автомобилями в нетрезвом виде.



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