 

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с сертификатами о вакцинации

31.07.2021, 17:41, Новости дня
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Злоумышленники рассылают покупателям фальшивого документа о вакцинации сообщения об аресте врача, подпись которого в нем указана, предлагая за 50 тыс. рублей удалить данные о покупке сертификата, рассказали эксперты.

В таких случаях мошенники нередко прибегают к шантажу, ведь за приобретение и хранение фальшивого сертификата заказчику грозит до года лишения свободы.

«Продавцы нелегальных товаров и услуг будут использовать ситуацию по полной программе, сначала получив деньги за такую услугу, а потом шантажируя жертву и вытягивая из нее все до копейки», – приводит «Коммерсант» комментарий гендиректора Infosecurity a Softline Company Кирилла Солодовникова.

Специалисты ожидают рост таких случаев мошенничества. «Клиент платежеспособен, раз купил поддельный сертификат, так что результативность подобных атак довольно высока», – считает начальник отдела информбезопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

Аналитики советуют россиянам незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и не отвечать на сообщения шантажистов.

Ранее прокурор запросил 1 год и 4 месяца первому обвиняемому в подделке сертификатов вакцинации в Москве.

До этого на юго-востоке Москвы сотрудникам полиции удалось пресечь продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавируса. Также правоохранительные органы в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров по подозрению в выдаче 60 поддельных документов о вакцинации.



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