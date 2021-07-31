 

Росреестр: в семи регионах РФ за 2021 год не было продано ни одной квартиры в новостройках

31.07.2021, 17:02, Разное
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В РФ за полгода увеличилось число регионов, в которых не было продано ни одного жилья в новостройках, сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

К шести регионам — Еврейской автономной области, Камчатке, Магаданской и Мурманской областям, республике Тува и Чукотке — присоединилась Карачаево-Черкесия. В прошлом году в Карачаево-Черкесии был заключен всего один один договор долевого участия, за 2021 год — ни одного.

На Камчатке, в Мурманской области, республике Туве и Еврейской автономной области продажи остановились еще в июле 2019 года, когда девелоперам запретили строить жилье напрямую на деньги дольщиков, уточняет издание.

В Магаданской области и на Чукотке договоры не заключались как минимум с 2016 года.

Такая ситуация объясняется тем, что в семи регионах, где за шесть месяцев 2021 года не было продано ни одной квартиры в новых домах, практически отсутствует рынок долевого строительства жилья, приходит к выводу РБК.

Основную часть жилья, построенного в регионах без продаж, составили индивидуальные и построенные самостоятельно дома, а не многоквартирные, отмечает издание. Доля жилья, построенного населением, в этих регионах выросла с 52 до 75%.

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В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который обязал застройщиков с 1 июля 2019 года использовать эскроу-счета при долевом строительстве. Эта система предполагает, что застройщик будет получать деньги дольщиков только после введения здания в эксплуатацию.

В апреле 2021 года «Коммерсант» сообщал, по итогу первого квартала 2021 года в целом по стране количество обманутых соинвесторов строительства жилья выросло более чем на 5 тысяч человек, всего по стране в восстановлении прав нуждаются около 162 тысяч дольщиков. На эту проблему, по данным экспертов, повлиял шестимесячный мораторий, введенный федеральным правительством в 2020 году в качестве мер поддержки бизнеса в пандемию, на банкротство строительных компаний, на выплаты неустоек и других финансовых санкций за несоблюдение сроков строительства.

Источник: Новая газета



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