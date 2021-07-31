 

“Решили возглавить “Квартал 95″?” Ляшко показал, как “круто иметь свои яйца”

31.07.2021, 16:52, Новости дня
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“Круто, когда есть свои огурчики. Вот так подошел – ра-а-аз! – сорвал. Съел. Круто, когда есть свои помидорчики. Вот так перешел и сорвал свой помидорчик”, – объяснял Ляшко, параллельно съедая сорванное.

В конце огородного обзора он подошел к миске с яйцами и заявил: “Но лучше всего, когда есть свои яйца. Круто иметь свои яйца!”

За несколько часов видео набрало больше 2,5 тыс. лайков и свыше 300 комментариев.

“Олег, это чужие”, – пошутил Вячеслав Редько.

“Так это твои яйца или куриные?” – поинтересовался Слава Бельков.

“Что-то такие чистенькие, как для “своих” яиц. Курам попки вытирают?” – спросила Катерира Шуба. Ляшко ей ответил: “Курятник регулярно чистим”.

“Олег, пока Владимир Зеленский – президент, вы решили возглавить “Квартал 95″? Про перец забыли сказать!” – поинтересовался Вадим Саввон.

https://www.facebook.com/O.Liashko/videos/376794547204248/

Контекст:

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. Был депутатом парламента почти 13 лет – с 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года.

Политик женат на Росите Сайранен. Они зарегистрировали брак 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни. У пары есть дочь Владислава (2002) и сын Александр (2020).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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