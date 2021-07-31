 

Государственная Дума планирует принять закон о запрете лесных пожаров

31.07.2021, 16:51, Разное
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На экстренном заседании Госдумы 2 августа парламентарии внесут законопроект о запрете лесных пожаров на территории РФ. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 

«Я обзвонил всех парламентариев, потратил много денег на международные звонки. Коллеги отдыхают в Турции, Таиланде, на Мальдивах, партия КПРФ в полном составе в Швейцарии. У некоторых депутатов нет мобильных телефонов, но, по моим сведениям, информация им передана. Ситуация в стране требует экстренного реагирования. Кроме непосредственно удручающих последствий для экологии, у нас могут возникнуть вопросы во взаимоотношениях с Китаем», – рассказал председатель Госдумы. 

Он добавил, что парламентарии в ускоренном порядке обсудят возможные изменения в законопроекте, в частности, станет известно будет введён полный или частичный запрет на лесные пожары. Также парламентариям предстоит определить ответчиков, виновных в нарушении принятого закона.

«Надеюсь, закон не станет поводом для борьбы перед сентябрьскими выборами и все партии проголосуют единогласно», – подытожил Володин.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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