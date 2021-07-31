 

Ученые: Пластиковые экраны в магазинах и офисах не защищают от распространения COVID-19

31.07.2021, 16:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После проведения исследования исследователи пришли к выводам, что от распространения COVID-19 не могут защитить пластиковые экраны в офисах и магазинах. Мало того, такие установки только увеличивают вероятность передачи вируса.
Распространение COVID-19 происходит с помощью крошечных жидких частиц, попадающих в воздух при чиханье, кашле или разговорах инфицированного человека. По словам ученых, защитные экраны могут быть эффективны только в том случае, когда люди сидят напротив друг друга на расстоянии не более двух метров. Те, кто находится дальше, в группе риска, так как вирус способен легко пройти через установки вместе с воздушным потоком.

По словам авторов исследования, защитные экраны могут даже увеличить риск передачи коронавируса, так как изменяется или блокируется структура воздушного потока. При этом за ними создаются зоны плохой циркуляции воздуха. Прозрачные экраны будут эффективны только в том случае, если правильно работает вентиляции, распланировано пространство, а также вычислены его оптимальные размеры и дизайн.

Источник: ufacitynews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / Людочка – Личное мнение

10.08 / Мнение: Ночь

26.03 / Министерство иностранных дел Республики Беларусь

13.04 / Мнение: Riot Control Simulator

21.08 / «Везет мне на Сережек»: Елена Воробей запечатлена в объятьях экс-солиста группы «Лесоповал» Сергея Куприка

11.02 / Григорий Явлинский открыл отделение партии «Яблоко» в Севастополе

13.04 / Мнение: Проклятие работы

24.08 / Врачи сообщили, что жевание сушеной гвоздики помогает при некоторых нарушениях здоровья

06.12 / Стало известно, какие продукты подешевеют в 2021 году

31.12 / Из-за ассоциаций с Юлией Навальной ВГТРК сняла с эфира комедию «Карнавальная ночь»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика