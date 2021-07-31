Ученые: Пластиковые экраны в магазинах и офисах не защищают от распространения COVID-19

После проведения исследования исследователи пришли к выводам, что от распространения COVID-19 не могут защитить пластиковые экраны в офисах и магазинах. Мало того, такие установки только увеличивают вероятность передачи вируса.

Распространение COVID-19 происходит с помощью крошечных жидких частиц, попадающих в воздух при чиханье, кашле или разговорах инфицированного человека. По словам ученых, защитные экраны могут быть эффективны только в том случае, когда люди сидят напротив друг друга на расстоянии не более двух метров. Те, кто находится дальше, в группе риска, так как вирус способен легко пройти через установки вместе с воздушным потоком.

По словам авторов исследования, защитные экраны могут даже увеличить риск передачи коронавируса, так как изменяется или блокируется структура воздушного потока. При этом за ними создаются зоны плохой циркуляции воздуха. Прозрачные экраны будут эффективны только в том случае, если правильно работает вентиляции, распланировано пространство, а также вычислены его оптимальные размеры и дизайн.

Источник: ufacitynews.ru