В Железноводске решили создать парк на месте свалки

Курортный парк организуют к 2023 году по нацпроекту «Экология» в Железноводске на месте свалки, которая действовала в природоохранной зоне с 1907 по 2003 годы.

В следующем году в рамках реализации национального проекта «Экология» Железноводск начинает вывозить накопившиеся коммунальные отходы с мусорного полигона, который действовал в курортной зоне на территории природоохранной зоны с 1907 по 2003 годы. За это время было накоплено более 600 тыс. кубометров мусора.

«Первоначальное решение о законсервировании и оставлении отходов на месте по решению губернатора края Владимира Владимирова было изменено на проект полного вывоза мусора и возвращения полигону его первоначального зеленого состояния. Территорию полигона площадью почти 4 га, которая находится в курортной части города и непосредственно граничит с Курортным парком, после рекультивации планируется включить в зеленую зону с формированием необходимой прогулочной и спортивной инфраструктуры», – приводит ТАСС слова главы курорта Евгения Моисеева.

Он отметил, что работы начнутся в 2022 году и завершатся в 2023-м.

«Для нас, как для питьевого бальнеологического курорта, вопрос экологии и природной баланса является первостепенным. Мы намерены полностью избавиться от столетней свалки фактически в нашей курортной зоне, полностью благоустроить эту территорию и включить ее в туристический оборот», – добавил глава города.