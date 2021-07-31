 

В Железноводске решили создать парк на месте свалки

31.07.2021, 16:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курортный парк организуют к 2023 году по нацпроекту «Экология» в Железноводске на месте свалки, которая действовала в природоохранной зоне с 1907 по 2003 годы.

В следующем году в рамках реализации национального проекта «Экология» Железноводск начинает вывозить накопившиеся коммунальные отходы с мусорного полигона, который действовал в курортной зоне на территории природоохранной зоны с 1907 по 2003 годы. За это время было накоплено более 600 тыс. кубометров мусора.

«Первоначальное решение о законсервировании и оставлении отходов на месте по решению губернатора края Владимира Владимирова было изменено на проект полного вывоза мусора и возвращения полигону его первоначального зеленого состояния. Территорию полигона площадью почти 4 га, которая находится в курортной части города и непосредственно граничит с Курортным парком, после рекультивации планируется включить в зеленую зону с формированием необходимой прогулочной и спортивной инфраструктуры», – приводит ТАСС слова главы курорта Евгения Моисеева.

Он отметил, что работы начнутся в 2022 году и завершатся в 2023-м.

«Для нас, как для питьевого бальнеологического курорта, вопрос экологии и природной баланса является первостепенным. Мы намерены полностью избавиться от столетней свалки фактически в нашей курортной зоне, полностью благоустроить эту территорию и включить ее в туристический оборот», – добавил глава города.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.11 / Политолог – не слушайте посольство США — Украине нужна российская вакцина от коронавируса

24.09 / Политика: Будущей политической элите РФ предъявили новые требования

22.11 / NASA получит окололунный обитаемый модуль

15.01 / Смарт: Демонизация оппонентов в США дошла до такой степени, что сравнение республиканцев с нацистами и демократов с коммунистами стало обычным делом

25.01 / Немцы «сыты по горло ограничениями», но правительство пока не собирается вводить послабления

16.12 / Роскосмос придумал, как сэкономить на освоении Луны

12.12 / Пригожин рассказал, какие цены поражают больше всего

21.08 / СК возбудил уголовное дело после взрыва в Ярославле

17.03 / В Польше вводят общенациональный локдаун на три недели. За сутки COVID-19 заболело 25 тыс. человек

23.07 / Подходы Путина не укладывались у Трампа в голове – Болтон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика