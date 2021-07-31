Экс-секретарь СНБО подрался с советником главы офиса Зеленского

Бывший секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк на праздновании своего дня рождения ударил в глаз советника главы офиса президента Тимофея Милованова из-за слов о Януковиче.

Перед дракой между мужчинами произошла словесная перепалка, в результате которой Данилюк призвал Милованова покинуть мероприятие. Однако тот решил напомнить экс-секретарю, как он «во времена Януковича работал», после чего получил удар в глаз со словами «я с первых дней был на Майдане!», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинскую правду».

«Это была активная фаза дебатов. Но, к сожалению, это правда. Данилюк неадекватный. Его нельзя допускать к государственной службе. В США он бы сел в тюрьму», – написал Милованов в Facebook.

Там же он заявил, что причиной конфликта стал спор из-за недопуска Данилюка на должность председателя бюро экономической безопасности. Советник главы офиса президента пока не решил, будет ли подавать заявление в полицию.

Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной.

Ранее депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и президентской партии «Слуга народа» подрались в зале заседаний Верховной рады после призыва главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева «расстрелять ОПЗЖ».