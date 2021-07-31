 

Самолет Су-35С упал в Хабаровском крае

31.07.2021, 16:30, Новости дня
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У Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, самолет упал в Охотское море, летчик катапультировался, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«31 июля Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Отмечается, что, по предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. Комиссия ВВО проводит расследование происшествия.



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