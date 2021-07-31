Почему похудел Гарик? – Личное мнение

За несколько месяцев, которые прошли после развода, Гарик Харламов скинул 15 кг, перестал страдать лишним весом и счастливо встречается с младшенькой сестрой актрисы Ковальчук.

Посмотришь на него теперь — душа радуется. Даже бизнес замутил — хот-доги впаривает:

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Видео: Телеграм

А почему бы и не порадоваться за человека? Рядом молодая девка. Денег много. Одышка прошла с лишним весом.

В общем, живёт человек и радостно за него — развод очевидно пошёл на пользу.

С полгода назад, если помните, был такой вброс информации, объясняющий, почему Асмус якобы бросила Гарика — да-да, не он её, а она его:

«Кристину раздражал его живот, его полнота, неопрятность, одышка. Это была одна из причин развода, рядом с красивой девушкой должен быть красивый мужчина, а не бегемот».



А вот Катя Ковальчук приняла Гарика с лишним весом. Фото: Соцсети

Гарик, прочитав это, наверняка сделал вывод. Ах, дорогая Кристиночка, вот ты как всё преподносишь? Не я тебя бросил из-за твоих артистических потуг сосками, а ты меня из-за лишнего веса, неопрятности и одышки? Ну, ок.

Что мы видим теперь? У Гарика — всё прекрасно. У Кристины же продолжаются поиска женишка, вот свежее фото:



Простите, крупные соски Асмус мне пришлось замазать, чтобы не тиражировать порнографию. Фото: Соцсети

Новый образ. Короткая стрижка. Сиськи светят и будто бы даже выросли со времён их демонстрации в фильме, эпизод которого видели все.

Мужика, кстати, всё так и нет. Опрятного. Неполного. С глубоким дыханием — ну, таким, как стал Гарик.

Что, кусаешь шершавые локотки, Кристинка?

А вы что скажете? Жалели потом, что кого-то бросили? Или сами хорошели после развода?

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