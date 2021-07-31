Таланты и чиновники

Как пробиться школьникам на Всероссийскую олимпиаду и почему чиновники иногда этому мешают.

Весной прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Осенью призеры и победители смогут поступить в лучшие университеты страны, минуя ЕГЭ и экзамены. Вообще-то олимпиады были задуманы с целью благой: предоставить равные возможности талантливым школьникам из разных регионов страны, но в итоге получилось обратное. Уже на первых этапах ВсОШ олимпиадники оказываются в разных условиях: число победителей, качество подготовки и проверки зависят от финансовых возможностей и желаний региона. В 2021 году 1346 из 2875 дипломов получили ребята из Москвы. Традиционное лидерство столицы связано не только с плотностью населения — олимпиадники из других городов часто отсеиваются еще до финала, попав в жернова регионального этапа.

В новом выпуске спецпроекта «В будущее возьмут (не) всех?» «Пространство политика» рассказывает о проблемах олимпиад и ищет пути их решения.

Фото: РИА Новости

«Русский медвежонок» не поможет

Всероссийская олимпиада школьников проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Пройти первые два достаточно просто: как правило, хватает знаний из школьной программы. Стоит ли готовиться к региональному этапу? В большинстве российских школ знают одно: участие в олимпиадах дает какие-то баллы при поступлении.

«Неинформированность на ранних этапах олимпиады — острая проблема, — считает Никита Смирнов, победитель ВсОШ по обществознанию из Сыктывкара, студент 3-го курса политологии НИУ ВШЭ. — Если вы спросите у среднестатистического ребенка, то для него олимпиадой будет «Русский медвежонок» (конкурс по русскому языкознанию. — Ред.) — единственная из мира олимпиад, которая ему по жизни не поможет. Про систему люди не знают, про возможности и ресурсы для подготовки — тоже. Я помню, как в 10-м классе ко мне подошел учитель математики и стал расспрашивать, мол, что такое эти олимпиады. Я подумал: «Блин, чувак, это ведь ты мне должен рассказывать, а не я тебе».

О том, что у поступления по ЕГЭ есть альтернатива в виде ВсОШ и других олимпиад, часто не знают и учителя-предметники. Детям приходится самим искать информацию.

Лучше обстоит дело в Москве: рассылку о начале подготовки к ВсОШ отправляют по школам две государственные организации — АПО (Ассоциация победителей олимпиад) и ЦПМ (Центр педагогического мастерства). ЦПМ координирует школьный и муниципальный этапы, проводит региональный и готовит сборные к заключительному — то есть сопровождает школьников на всем олимпиадном треке. АПО проводит круглогодичные занятия, организует вебинары, выездные школы и курсы повышения квалификации для учителей.

«Поставят плюс за Ленина, а за остальных — ничего»

Хотя задания регионального этапа по уровню сложности не сильно отличаются от заданий заключительного, именно на уровне региона проявляются основные проблемы. Задания для олимпиады составляет Министерство просвещения, а проверяют на местах — преподаватели вузов и школьные учителя.

Недостаток квалифицированных преподавателей в регионах — это тоже пример из жизни Никиты. В Коми его работу проверял школьный учитель истории и оценил невысоко. Никите удалось поднять балл на апелляции и поехать на заключительный этап, где он занял четвертое место по России.

«Если в качестве московской проверки ты уверен, то в Сыктывкаре может произойти дикая история: ты перечислишь десять теоретиков — Ролз, Нозик, Хабермас и Ленин — и тебе поставят плюс только за Ленина, потому что знают, кто это.

А за всех остальных не поставят ничего», — рассказывает Никита..

Председатель Центральной предметно-методической комиссии ВсОШ по литературе и автор заданий регионального и заключительного этапов Татьяна Кучина подчеркивает, что участникам и проверяющим нужна очень хорошая академическая подготовка и широкая эрудиция: «Школьной программы даже для ребенка, участника олимпиады, недостаточно, не то что для члена жюри».

По мнению Татьяны Кучиной, для проверки высокий уровень квалификации эксперта важнее, чем его формальное место работы — вуз или школа. Тем не менее в московских ЦПМ и АПО, например, работают не школьные учителя истории, а преподаватели вузов и студенты, которые связаны с университетами. То, что уровня подготовки школьных учителей зачастую недостаточно, отмечает Сергей Антоновский — тренер московской сборной по истории в ЦПМ и администратор паблика «Типичный олимпиадник», пять лет готовящий к ВсОШ старшеклассников.

Если регион хочет развивать олимпиадную подготовку, необходимо создавать центр, где будут работать люди из академической среды. Такие центры по подготовке школьников уже создаются не только в Москве. Но Антоновский признает, что, даже если в регионах и появляются такие центры, то остро встает кадровый вопрос: «Объективно так сложилось, что в Москве сосредоточены топовые вузы России, и понятное дело, что с кадрами, которые готовят детей к олимпиадам, гораздо легче»

«Те, кто ругается, те отбивают»

Пройдет ли школьник на заключительный этап ВсОШ, сильно зависит от того, где он живет, — регионам с небольшим бюджетом невыгодно отправлять детей на заключительный этап. Сколько денег выделить на транспортировку школьников и учителей и сколько заплатить им в случае победы — каждый регион определяет самостоятельно.

В Москве хорошо развита система материальной поддержки: только за одну олимпиаду призеры ВсОШ получают 100 тысяч рублей, победители — 500. С 2020 года в Ямало-Ненецком автономном округе победителям Всероссийской олимпиады и их учителям администрация выделяет по 300 тысяч рублей, призерам заключительного этапа и их педагогам-наставникам — по 150 тысяч.

Стимулирующий фонд есть не во всех регионах. Например, победителю ВсОШ-2021 по истории из Саратовской области вручили в школе не деньги, а семь книг. Причины того, что не все регионы вкладываются в олимпиады, в том, что в случае победы школьников сами регионы ничего не приобретают. Сергей Антоновский не удивляется, что дети переезжают готовиться к олимпиаде в Москву: «Вот вам возможность ходить в ЦПМ, получать премии. Это не монополизация и не козни Москвы. Большая часть регионов забивает балду на молодежь».

Стараясь сократить траты, министерства образования в субъектах с недостаточным финансированием пытаются влиять на региональное жюри. Которое, в свою очередь, занижает баллы и минимизирует шансы школьников пройти на заключительный этап, утверждает Сергей Антоновский. Если регион заинтересован в том, чтобы олимпиадники выходили в финал, баллы будут выше, чем в том регионе, который не заинтересован. «Если хочет занизить баллы — занизит, и никто на него не повлияет», — продолжает Антоновский. Возможность повлиять на результаты появляется у олимпиадников уже после проверки.

Если на региональном этапе школьник не получил проходной балл, но набрал не менее 50% от проходного, у него все еще есть шанс поехать на заключительный этап. По приказу № 1488 Министерства образования у каждого региона есть право отправить одного человека с наивысшим баллом по квоте. В большинстве регионов предварительные протоколы с баллами и фамилиями выкладывают онлайн. В некоторых субъектах региональный этап проводится в формате выездного мероприятия, а списки вывешиваются распечатанными. Результаты регионов в одну таблицу собирает московский ресурс. Но самостоятельно сравнить свои результаты с баллами других участников в той же Москве не получится: участники узнают их по индивидуальному логину-паролю и не видят чужие результаты.

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Часто «региональная квота» — единственный шанс для талантливых ребят из «занижающего» региона поучаствовать в заключительном этапе олимпиады, но о квоте знают не все — в этом году в заключительном этапе по истории из 85 регионов участвовали 60. Сергей Антоновский объясняет: «Когда ребенок приходит в департамент образования и слезно умоляет: «Ну отправьте по квоте, отправьте», — регион может и отправить, а может сказать: «Мы тебя отправим, но ты нам сам дашь денежки, чтобы мы тебе билеты купили и сопровождение оплатили». Те, кто ругается, те деньги отбивают. Но у нас в стране многие не ругаются».

Обратная сторона федерализма

В 2020 году Антоновский отправил обращение министру просвещения Кравцову. В нем преподаватель предложил план, который поможет сгладить региональное неравенство между олимпиадниками. Преподаватель видит спасение в федеральном финансировании олимпиадного движения и в надрегиональной проверке работ. В Минпросвещения пообещали рассмотреть предложения.

Надрегиональная проверка действует при проверке ЕГЭ: работы из разных регионов свозятся в центры, перемешиваются, и эксперт из одного региона проверяет работы из другого. При этом москвичи часто жалуются на качество проверки: «Мы каждый год проводим выборочную перепроверку работ из отдельных регионов, и для нас очевидно, что подходы к проверке действительно разнятся», — рассказывает Татьяна Кучина. Преподаватели связывают это со многими причинами: компетентностью членов жюри, установками на лояльную или, наоборот, строгую проверку, готовностью на местах принять задания, которые присылает Москва.

«Россия умеет быть федерацией, когда этого от нее не ждешь: в олимпиадах каждый регион пляшет под свою дудку: «Мы не хотим ничего делать — вот мы сидим, никому не мешаем», «Мы хотим что-то делать — мы завышаем баллы и вытягиваем». Нужны межрегиональные жюри, только в таком случае будет разорвана бюрократическая связь между местными жюри и министерствами», — резюмирует Антоновский.

Подготовили организаторы проекта «Пространство политика»:

Елена Зубарева, Алексей Жабин, Артем Берлин и Анна Калюжная

КАК ПЕРЕСТАТЬ ОТЧАИВАТЬСЯ И НАЧАТЬ ГОТОВИТЬСЯ? ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ ОЛИМПИАДНИКОВ

Узнать об олимпиаде можно не только в школе, но и попав в тематические группы в «ВКонтакте» (Olimpiada.ru, Всеросс-live, Типичный олимпиадник), полистав весь архив сообщений: от Олимпиады FAQ до О том, кому точно (не) стоит перепоступать в московскую школу.

Участвовать можно сразу в нескольких направлениях. Задания предыдущих лет легко ищутся в интернете. Например, их регулярно выкладывает сайт Olimpiada.ru.

Если найти компетентного преподавателя по выбранным предметам в школе не получается, надо обращаться к частным преподавателям или к специализирующимся центрам, если такие в регионах есть (за пределами Москвы сильные центры по подготовке к ВсОШ точно есть в Санкт-Петербурге, Казани и Саранске). Преподаватели из ЦПМ и АПО также занимаются частным репетиторством, а в исключительных случаях берут несколько учеников из регионов бесплатно.

Самостоятельно выяснить, живете вы в «занижающем» или «завышающем» регионе, довольно сложно. Как иногда и узнать, есть ли в вашем регионе выплаты призерам и победителям. Например, в Новосибирской области на сайте министерства образования перечня призов нет, но дипломантов ВсОШ награждают подарочными сертификатами. Не стесняйтесь общаться с призерами и победителями из ваших регионов и писать в сообщества олимпиадников.

Если вы написали региональный этап и не стали призером, но ваш балл близок к проходному, помните про приказ № 1488: каждый регион имеет право (но не обязан) отправить по квоте олимпиадника с наивысшим баллом. Но только одного. Дерзайте!

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