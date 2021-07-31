 

Компания Amazon получила рекордный штраф за нарушение правил обработки персональных данных

31.07.2021, 15:58, Новости дня
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В Amazon уточнили, что CNPD выписала штраф еще 16 июля. Комиссия утверждала, что обработка персональных данных Amazon не соответствует общему регламенту ЕС по защите данных.

Amazon собирается обжаловать данное решение, сообщил представитель компании Reuters. Общий регламент ЕС по защите данных требует, чтобы компании запрашивали согласие людей перед использованием их личных данных. Reuters и Bloomberg назвали штраф Amazon рекордным.

Утечки данных не было, данные клиентов какой-либо третьей стороне не передавали, цитирует Bloomberg заявление Amazon.

Контекст:

Акции Amazon обвалились 30 июля на 7,5% – до $3599,92, написало РБК со ссылкой на данные биржи NASDAQ. Поводом для падения стала отчетность за второй квартал 2021 года.

Впервые за последние три года компания не оправдала ожидания аналитиков по роcту выручки, отметило агентство. За минувший квартал чистые продажи в Amazon выросли на 27%, достигнув $113,08 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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