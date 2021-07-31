 

Каменских рассказала о долгожданном для нее и Потапа событии

31.07.2021, 15:58, Новости дня
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30 июля Каменских анонсировала, что у нее с супругом Потапом большое событие. На следующий день она уточнила, какое именно.

“В предыдущем посте написала, что сегодня у меня долгожданное событие! Очень многие написали свои догадки, но только несколько человек угадали, что же это за событие! Если вы следите за моими историями и постами, то видели, на скольких концертах мы с моей командой выступили, сколько было проектов, съемок и работы за последние два месяца! Так вот, самое время побаловать себя отдыхом! Отпуск, мое грандиозное событие”, – рассказала Каменских.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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