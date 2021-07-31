“45 миллиардов недоплаченных зарплат”. СМИ опубликовали ключевые цифры из доклада СБУ для СНБО по “Укрзалізниці”

30 июля Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабмину разобраться в ситуации на “Укрзалізниці”. УНИАН отмечает, что также СНБО принял решение рекомендовать правительству ввести в компанию временное руководство.

“Служба безопасности Украины подготовила для совета разгромный отчет о состоянии дел в железнодорожной компании. Согласно документу, основные показатели работы предприятия по всем ключевым направлениям катастрофические. Следующим шагом должны стать новые уголовные производства в отношении нынешнего руководства “Укрзалізниці”, – сказано в публикации агентства.

По информации журналистов, решено “форсировать проведение реального, а не фиктивного” конкурса на должность главы и членов правления, смене также подлежит весь состав наблюдательного совета.

“Ключевой посыл спецслужбы – безалаберность и коррумпированность чиновников “Укрзалізниці” ведет к реальным угрозам национальной безопасности из-за рисков для критической инфраструктуры: пассажиры рискуют попасть в аварию на сошедшем с неремонтированных рельс поезде, а грузы могут быть доставлены не вовремя или не доставлены вовсе, если они едут в ржавом, несколько раз отслужившем свое вагоне. Первый блок угроз связан с критическим состоянием материально-технической базы компании. В капитальном ремонте нуждается более 11 тысяч, или 31% от всех путей. Из-за аварийного состояния рельсов в 2021 году показатель схождения поездов вырос на 40% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Особенно опасный прецедент произошел с поездом “Интерсити+” в марте текущего года возле Запорожья, когда с путей сошло шесть из девяти вагонов. Изношен и постоянно сокращается тяговой парк, критическое состояние грузового парка вагонов. Средний уровень износа – 90%, до 2025 года будет списан каждый третий вагон”, – пишет УНИАН.

Компания постоянно сокращает парк вагонов, не выполняет планы по их ремонту и замене, в итоге на конец 2020 года стоимость основных фондов компании сократилась на 31 млрд грн, активы обесцениваются примерно на 10 млрд грн в год, план освоения инвестиций недовыполнен на $1,1 млрд, перечислили журналисты.

Также в отчете идет речь об искусственном занижении руководством компании фонда оплаты труда обычным рабочим “Укрзалізниці” на фоне сокращения их количества и формального повышения продуктивности труда, добавили в агентстве.

“За пять последних лет люди в виде надбавок и премий недополучили порядка 44 млрд грн. Из них 8,9 млрд грн недоначислено тем, кто непосредственно задействован в обеспечении перевозок и их безопасности. Фактически эти средства можно смело добавлять к убыткам компании, зафиксированным в отчетах. Ведь если бы предприятие платило персоналу как полагается, то его катастрофическое финансовое состояние было бы видно намного раньше. Но по финансовой части “минус” и без того огромный. Критической является ситуация с обслуживанием долговых обязательств на общую сумму более 36 млрд грн. В текущем году должно быть возвращено порядка 8 млрд грн основного долга. Проблема пока не решена и угрожает дефолтом компании, что может негативно отразиться на экономике всей страны”, – подчеркивается в статье.

Авторы сообщили, что в отчете идет речь и о признаках уголовных правонарушений в действиях руководства компании.

“Большинство из них касается госзакупок. Только в течение 2019–2021 годов по материалам органов СБУ по выявленным фактам злоупотреблений сотрудников “Укрзалізниці” зарегистрировано 237 уголовных производств (объявлено 101 подозрение, направлено в суд 35 обвинительных актов, по которым вынесено 20 обвинительных приговоров), общая сумма убытков по которым превышает 1 млрд грн. Как правило, железнодорожники воровали на поставках запчастей сомнительного качества, эксплуатация которых в дальнейшем и приводит к трагическим последствиям, например к схождению поездов с рельс. Кроме того, они также завышают объемы ремонтных работ, закупают эти услуги у сторонних организаций, хотя способны осуществлять их самостоятельно”, – сказано в материале.

Эти и еще ряд проблем привели к решению СНБО вмешаться в ситуацию, пишут журналисты.

“Фактически же речь идет о начале масштабной кадровой чистки и карт-бланше на уголовные производства против ключевых фигур компании не только в нынешней, но и в ряде предыдущих каденций. При этом очевидно, что СБУ обладает достаточной доказательной базой, чтобы аргументировать в суде обвинения и против правления, и против набсоветов с баснословными зарплатами, которые молчаливо соглашались с коррупционными злоупотреблениями в компании. Очевидно, что ответственность членов набсовета станет хорошей “встряской” или даже новым вектором для реформы корпоративного управления в госкомпаниях, которую никак не могут завершить в Кабмине”, – подытоживают в УНИАН.

Контекст:

По итогам прошлого года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”, но этого мало. “Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”. Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего до низшего. Потому что это отдельная история”, – резюмировал президент, добавив, что “Укрзалізниці” необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Постоянного руководителя в “Укрзалізниці” нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака. Обязанности председателя правления “Укрзалізниці” временно возложены на одного из членов правления компании Ивана Юрика.

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