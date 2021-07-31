В Минагрополитики не увидели ажиотажа за первый месяц после запуска рынка земли

“То есть лишь один из 2 тыс. владельцев земли распорядился ею: продал или подарил”, – отметил Лещенко.

По его словам, средняя цена за один гектар земли составляла 40 тыс. грн.

“Сейчас больше земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж – по всей стране”, – подчеркнул Лещенко.

В свою очередь, проведенный мониторинг засвидетельствовал отсутствие ажиотажа на рынке земли сельскохозяйственного назначения, рассказал первый замглавы Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко.

Так, с начала запуска рынка земли 4288 нотариусов подали 4806 заявлений для получения доступа к Государственному земельному кадастру, из них согласовано 4242, 558 – отказано.

“Также мониторинг позволил выявить, что по состоянию на 1 июля более 100 юрлиц и более 1 тыс. физлиц владели более чем 100 га земель сельскохозяйственного назначения, многие из них – более чем 1 тыс. гектаров. С 1 июля 2021 года такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной”, – резюмировал Мирошниченко.

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявлял Лещенко.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.

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