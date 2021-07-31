 

Порошенко в ответ на статью Путина назвал различия украинцев и русских

31.07.2021, 15:54, Разное
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Петр Порошенко ответил Владимиру Путину на его статью о единстве народов двух бывших республик СССР. Пятый президент Украины перечислил различия украинцев и русских.
Не так давно внимание всех СМИ и экспертов не только в России, но и далеко за ее пределами привлекла статься Владимира Путина. В ней лидер РФ описал нынешнюю ситуацию в отношениях РФ и Украины, а также вспомнил историю, охарактеризовав украинцев и россиян, как один большой народ. Вместе с восхищенными отзывами российских политэкспертов и историков, в западных СМИ и на Украине раскритиковали работу президента РФ. К голосам против присоединился и пятый украинский президент Петр Порошенко.

Стоит отметить, что свое мнение глава политсилы «Европейская солидарность» поспешил выразить не у себя на родине. Его ответ Владимиру Путину опубликовала польская Gazeta Wyborcza. В статье Порошенко перечислил различия между русскими и украинцами.

Экс-глава государства уверен, что украинская нация сформировалась уже достаточно давно и проблемы с определением собственной идентичности ей не присущи. С его слов, украинцам «по барабану, что думает Путин». Различные же этнические, конфессийные, языковые, а также другие сообщества он назвал частью единой страны.

Изображение взято с: YouTube
Различия же русских и украинцев Порошенко видит, прежде всего, в историческом опыте, языке, песнях и танцах, а также кухне. Видит разницу бывший президент Украину и в политической культуре, отношении к правам человека, геополитическом курсе и отношении к европейским ценностям. Стоит отметить, что в свое время обучающийся в Британии сын Петра Порошенко назвал себя «русским в Лондоне», отказавшись затем общаться с журналистами на украинском языке.

Источник: www.gazeta.ru



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