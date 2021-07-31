CNN – распространение «дельта»-штамма с трудом сдерживает даже вакцинация, предупреждают американские власти

В американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пришли к выводу, что хотя вакцинация позволяет предотвратить тяжёлое течение коронавирусной инфекции при заражении штаммом «дельта», она значительно меньше влияет на его заразность, передаёт CNN. По данным канала, эксперты CDC заключили, что если вакцинированные люди всё-таки заражаются этим вариантом патогена, они распространяют его так же быстро, как невакцинированные.



Reuters

Штамм коронавируса «дельта», который в настоящий момент стремительно распространяется по США, по всей видимости, передаётся от человека к человеку так же легко, как вирус ветряной оспы, и сохраняет высокую заразность даже среди вакцинированных граждан, пишет CNN со ссылкой на полученный журналистами канала внутренний документ Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По информации CNN, документ, который представляет собой презентацию, содержит доселе неопубликованные данные о том, что «дельта»-вариант коронавируса в несколько раз заразнее изначального штамма патогена: если для последнего индекс репродукции R0 не превышал 2 — то есть один человек, заразившийся вирусом, в среднем передавал его ещё двум, — то для «дельты» этот параметр составил 8-9, что аналогично ветряной оспе.

«Нужно, чтобы люди понимали — это не ложная тревога, всё серьёзно, — прокомментировала ситуацию в интервью каналу директор CDC Рошель Валенски, подтвердившая подлинность презентации. — Речь идёт об одном из самых заразных известных нам вирусов. В лидерах по этому параметру — корь, ветрянка и этот штамм».

В презентации также говорится, что полностью вакцинированные люди, вероятно, распространяют штамм «дельта» с такой же скоростью, как невакцинированные, поскольку после заражения число вирусных частиц в их организме достигает тех же величин, что и у невакцинированных.

«Если подытожить, говорят нам по сути о том, что в случае заражения «дельтой» вакцинированные люди — даже если у них самих не проявляется никаких симптомов — распространяют вирус с такой же интенсивностью, что и невакцинированные», — пояснил в интервью CNN глава Центра исследования вакцин имени Джона Эмори Уолтер Оренстин, ознакомившись с документом.

Вместе с тем, в документе говорится, что вакцинированные люди всё равно рискуют гораздо меньше, подчёркивает обозреватель CNN. «Вакцины предотвращают более 90 процентов случаев тяжёлого заболевания, но, вероятно, менее эффективны в плане предотвращения заражения и передачи вируса, — цитирует журналист презентацию CDC. — Отсюда и рост случаев заражения вакцинированных и распространение вируса несмотря на вакцинацию». Как отмечается в документе, вакцинированные в среднем заражаются коронавирусной инфекцией в три раза реже, а в случае заражения в десять раз реже сталкиваются с тяжёлым течением заболевания и летальным исходом.

Как отмечается в презентации, ввиду появления новых данных CDC следует «признать, что ход этой войны изменился», и принять адекватные меры — включая введение обязательных вакцинации и ношения масок.

По данным CNN, ожидается, что CDC в ближайшее время опубликуют новые данные в поддержку ранее принятого Валенски решения опубликовать новые рекомендации для лиц, получивших обе дозы антикоронавирусной вакцины. Как напоминает журналист, в минувший вторник директор ведомства заявила, что даже полностью вакцинировавшимся гражданам, проживающим в регионах с высокой заражаемостью, отныне следует, находясь в закрытых помещениях, надевать маску. Валенски также заявила, что масочный режим необходимо сохранять и в школах, причём не только для учеников и преподавательского состава, но и для посетителей.

Тем временем вирус вновь стал быстро распространяться по США, в особенности в тех регионах, где вакцинировано меньше всего людей: на протяжении минувшей недели среднесуточная заражаемость по стране превысила 66 900 новых случаев, говорится в материале CNN. Этот показатель, опустившийся 22 июня до рекордно низких 11 299, с того момента непрерывно растёт.