Пенсионный фонд напомнил правила получения пособий на детей

Согласно информации на портале Пенсионного фонда России, такие выплаты начнут поступать в течение пяти рабочих дней после назначения пособия. Чтобы получить средства необходимо иметь любой счет без привязанной к нему платежной карты или карту “Мир”.

На рассмотрение заявления уходит 10 рабочих дней, В определенных случаях — до 30 рабочих дней. Деньги придут в течение 5 дней после одобрения заявления.

Поводом для отказа в выплатах на ребенка может стать среднедушевой доход семьи, если его размер выше прожиточного минимума, а также наличие имущества, которое выходит за рамки требований. Кроме того, родитель теряет возможность получать эти выплаты после лишения родительских прав, признания судом недееспособным, объявления в розыск или заключения под стражу. Также отмена судебного решения по выплате алиментов лишает родителя или опекуна права получить пособие.

Родители, передавшие ребенка под чью-либо опеку или отправившие его под государственное обеспечение, не смогут претендовать на такие выплаты. Исключение составляют дети-инвалиды, получающие образование по адаптированным программам.

Прием заявлений на ежемесячные пособия идет по всей территории России с 1 июля 2021 года. На них могут претендовать семьи с детьми от 8 до 17 лет. Оформление осуществляется в Пенсионном фонде или через портал Госуслуг.