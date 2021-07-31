 

Отец убитой полицейским самарской школьницы рассказал подробности трагедии

31.07.2021, 15:36, Новости дня
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Девочка отпросилась на полчаса, пообещав вернуться; к полуночи она не пришла, на звонки не отвечала, рассказал отец убитой самарской школьницы Дмитрий Горбунов.

«Волноваться я начал с часу до двух. Сердце колоть начало», – цитируют Дмитрия Горбунова «Известия». Мужчина добавил, что тело дочери нашли в два часа ночи.

Дочь он воспитывал один, мама девочки умерла несколько лет назад от онкологии.

Ранее обвиняемого в убийстве самарской школьницы экс-полицейского арестовали на два месяца. Вину он признал частично.

До этого были раскрыты подробности убийства девочки. По версии следствия, экс-полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, обвиняемый мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их интимную связь. Однако в СУ СК по Самарской области опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка.



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