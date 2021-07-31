 

Минобрнауки запланировало создать около 50 карбоновых полигонов

31.07.2021, 15:36, Новости дня
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Министерство науки и высшего образования планирует создать в регионах РФ около 50 карбоновых полигонов для развития системы расчета углеродного баланса, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

В марте 2021 года были определены семь пилотных регионов, где будут созданы карбоновые полигоны: это Чеченская Республика, Краснодарский край, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области. В ходе проекта планируется разработать методики измерения потоков основных парниковых газов – двуокиси углерода, метана, оксида азота и других.

«Мы планируем создать порядка 50 таких полигонов», – приводит слова Фалькова ТАСС.

Он отметил, что сейчас в экспертном совете при министерстве уже находятся 11 готовых заявок. «И мы чувствуем, что есть интерес где-то у еще 10-15 регионов. Поэтому я думаю, что полтора десятка регионов примерно на будущий год войдут в эту большую программу», – отметил он.

В частности, шанс попасть в программу есть и у Курганской области, добавил Фальков.

Система карбоновых полигонов создается в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года. Карбоновый полигон – территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.

29 июля стало известно, что Новосибирский карбоновый полигон начнет выпускать углеродные кредиты.



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