 

Первые партии «Спутника V» произвели в Узбекистане

31.07.2021, 15:36, Новости дня
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Первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories: препарат будет использоваться для вакцинации населения этой страны, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций и один из ведущих фармацевтических производителей Узбекистана, Jurabek Laboratories, объявляют о производстве первых партий российской вакцины против коронавируса «Спутник V». РФПИ организовал процесс технологического трансфера для выпуска вакцины в Республике Узбекистан», –  говорится в сообщении РФПИ.

Валидационные партии «Спутника V» направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. «Положительные результаты контроля позволят приступить к выпуску коммерческих партий», – добавили в фонде. Препарат, произведенный в Узбекистане, будет использоваться для программы вакцинации населения против коронавируса в этой стране.

«Локальное производство препарата, который подтвердил свою высокую эффективность и безопасность в ходе применения в различных регионах мира, позволит значимо ускорить вакцинацию населения Узбекистана и сформировать сильный и устойчивый иммунитет, в том числе против новых возникающих штаммов коронавируса», – сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

«Локализация производства позволит увеличить объемы поставок столь востребованной на сегодняшний день вакцины «Спутник V», – добавила гендиректор Jurabek Laboratories Мунира Кариева.

Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года.



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