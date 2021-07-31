 

Рогозин пообещал распилить МКС перед затоплением в океане

31.07.2021, 15:11, Разное
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, как будет осуществляться вывод из эксплуатации Международной космической станции в 2024 году. Перед спуском с орбиты станцию распилят на части и переоформят на кипрскую компанию.

Как пояснил Рогозин, Кипрская Республика является единственной страной в мире, законы которой позволяют затапливать мусор в водах мирового океана. Для того, чтобы утилизация станции прошла в рамках международного права, она будет продана за 1 рубль холдингу COMO Capital, после чего специалисты Роскосмоса отправятся на орбиту с турборезаками и распилят корпус станции. Отдельные её части будут постепенно сводить с орбиты и затапливать в территориальных водах Чехии и Украины на протяжении всего 2025 года.

“Мы очень много лет готовились к этому дню. Технологии распила в космосе в России самые совершенные в мире. Ценные части станции будут сданы в металлолом по месту затопления, а всё остальное будет списано как мусор и командировочные расходы”, – сказал Рогозин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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