Мнение: Коронавирус как универсальная отмазка. Теперь и на Кубе



Протесты на Кубе (РБК). Думаю, в РБК долго искали картинку, чтобы ВСЕ были в масках

На Кубе за десять дней умерли шестеро высокопоставленных военных. Об этом сообщает испаноязычный телеканал Univision, – читаю в Ленте.ру. Ну, новость любопытная, чем-то напомнила внезапный падёж генералов ГРУ, который случился в России несколько лет назад. Тем более, что на Кубе происходит явный ползучий переворот (и хочется, конечно, чтобы он завершился уже поскорее – чем меньше останется в мире Северных Корей, тем лучше для кармы человечества).

В общем, версий смерти генералов много, одна интереснее другой. США, их внутреннее ГБ, сами повстанцы, какая-то еще внешняя сила (Корона?) – в общем, есть что обсудить. Стал читать новость дальше – и просто обомлел. Оказывается, миру предлагается принять за истину вот что:

“Причины смерти всех указанных военных не назывались, однако СМИ и эксперты предполагают, что все они могли заразиться коронавирусом в ходе личной встречи после протестов, вспыхнувших в стране 11 июля”.

Остается только диву даваться по поводу всесилия коронавирусной мафии в мире. Как они пропихивают даже самый откровенный бред в ведущие СМИ? А народ ведь хавает, принимает всё за чистую монету. Отчего в стране, где бушует народное восстание, “вдруг” умирают генералы? Да от коронавируса, от чего же еще. Посовещались, понимаешь, без масок. А вирус-то не дремлет! 10 дней – и всем кранты. То есть это не ОРВИ, которое 80% переносят бессимптомно или в легкой форме – это вещь пострашнее бубонной чумы или черной оспы. Людей косит на раз. Спросите кубинцев – они не дадут соврать.