У пропагандистов Скабеевой и Попова обнаружили элитную недвижимость более чем на $4 млн

Активисты выяснили, что с 2015 года пара купила элитную недвижимость, которая оценивается в 300 млн руб. (около $4,1 млн).

Обе квартиры, по информации ФБК, находятся в Москве. Одна – площадью 105 м² и стоимостью в 45 млн руб. – в доме на улице Верхняя Масловка, в шести минутах езды от студии ВГТРК, где работает пара.

Вторая квартира, по информации сторонников Навального, находится в элитном жилкомплексе “ВТБ Арена Парк”, в 800 м от канала, ее площадь – 170 м², стоимость с отделкой и ремонтом ФБК оценил в 130 млн руб.

ФБК опубликовал план квартиры Скабеевой и Попова в ЖК “ВТБ Арена парк”. Фото: navalny.com

Расследователи заметили, что муж Скабеевой выставлял в Instagram фото из лифта в этом доме.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Евгении * Попов (@popovrtr)

Кроме того, у пропагандистов есть нежилая недвижимость – помещение с отдельным входом на первом этаже в этом же жилкомплексе (площадь – 180 м², стоимость – 130 млн руб.).

“Ни у Попова, ни у Скабеевой не было никакого бизнеса, они не предприниматели, у них нет никакого другого дохода, кроме как от государственного телеканала “Россия”, – подчеркивается в материале.

Авторы расследования отмечают, что “на истерике и лжи в федеральном эфире и бесконечных рассказах про загнивающий Запад, укрофашистов, бандеровцев и Госдеп США, виноватый во всем”, можно заработать очень много.

“Ну как здесь можно не злиться? В стране, где учитель и врач зарабатывают по 20 тыс. в месяц, существуют люди, которым государство платит миллионы долларов за их очень нехитрый труд. За вранье и массовое оболванивание россиян. Каждый день, а точнее, два раза в день эта бессмысленная парочка появляется на экране телевизора и врет. Это их работа. Без зазрения совести, а точнее, даже со старанием и наслаждением они скандалят, таращат глаза, выкрикивают оскорбления”, – резюмировали авторы материала.

ВИДЕОВидео: Алексей Навальный / YouTube

Контекст:

Скабеева и Попов на канале “Россия 1” ведут свою программу “60 минут”. По рейтингу российского издания The Insider, Скабеева и Попов, а также Владимир Соловьев являются самыми известными пропагандистами Кремля и получают высокие зарплаты. Годовой доход Соловьева, по данным издания на сентябрь 2020 года, составил 52,6 млн руб., или 19,3 млн грн, Попова – 12,9 млн руб., или 4,7 млн грн, а Скабеевой – 12,8 млн руб., или 4,68 млн грн.

По оценке Госдепартамента США, Россия ежегодно тратит $1,4 млрд на пропаганду.

Попов баллотируется в Госдуму от “Единой России”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—