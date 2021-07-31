Свитолина выиграла матч за бронзу Олимпиады в Токио

Матч первой ракетки Украины против теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной завершился со счетом 6:1, 6:7, 4:6.

Игра продолжалась два часа 24 минуты.

Свитолина занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Рыбакина – 20-е.

Бронзовая награда Свитолиной – пятая в копилке сборной Украины и первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса, сообщил Национальный олимпийский комитет.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4236362726443225

До сегодняшнего дня украинские спортсмены завоевали бронзу в женском дзюдо, бронзу в мужском фехтовании, бронзу в стрельбе из пневматического пистолета и бронзу в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

Свитолина боролась за выход в финал 29 июля, но не смогла одолеть чешку Маркету Вондроушову.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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