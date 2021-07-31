 

Свитолина выиграла матч за бронзу Олимпиады в Токио

31.07.2021, 15:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Матч первой ракетки Украины против теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной завершился со счетом 6:1, 6:7, 4:6.

Игра продолжалась два часа 24 минуты.

Свитолина занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Рыбакина – 20-е.

Бронзовая награда Свитолиной – пятая в копилке сборной Украины и первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса, сообщил Национальный олимпийский комитет.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4236362726443225

До сегодняшнего дня украинские спортсмены завоевали бронзу в женском дзюдо, бронзу в мужском фехтовании, бронзу в стрельбе из пневматического пистолета и бронзу в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

Свитолина боролась за выход в финал 29 июля, но не смогла одолеть чешку Маркету Вондроушову.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / Меркель сказала, что в Германии пока не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

19.01 / На подчистку «смрадного шлейфа» после Трампа у Европы и США уйдут десятилетия

29.09 / Ученые создают новую технологию производства биотоплива

20.12 / В РФ призвали наказать обманувшую Путина журналистку

13.07 / Россияне за время эпидемии COVID-19 получили выплаты на 26,5 млн детей

28.02 / Тихановская предсказала отставку Лукашенко весной

17.09 / В Германии создали алгоритм безаварийной езды на беспилотных автомашинах

19.03 / СБУ разоблачила в Одессе контрабанду 100 тысяч пачек сигарет, груз везли из Ближнего Востока

15.03 / Вашингтон превратил доллар в оружие против Европы — и она не знает, как себя защитить

07.05 / Бузова раскрыла подробности своей госпитализации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика