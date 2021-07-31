 

Бросание топоров и посещение водопадов. Тина Кароль с сыном отдыхает с Исландии

31.07.2021, 15:04, Новости дня
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В частности, Тина Кароль опубликовала видео, как она вместе с сыном бросает топоры.

Скриншот: tina_karol / Instagram

Другой снимок певица вместе с сыном сделала на фоне водопада.

Скриншот: tina_karol / Instagram
Скриншот: tina_karol / Instagram
Контекст:

Вениамин – единственный сын Тины Кароль. Он родился в 2008 году. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. 

Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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