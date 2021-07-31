Британские ученые выявили корреляцию между степенью тяжести COVID-19 и снижением IQ человека

После проведения исследования исследователи из Великобритании пришли к выводам, что у пациентов, которые переболели коронавирусом, появляется когнитивный дефицит. Они выявили корреляцию между степенью тяжести COVID-19 и тем, что снижается уровень IQ человека.

Ученые изучили данные истории болезни более 81 тысячи человек, из которых около 12 тысяч пациентов переболели коронавирусной инфекцией. Авторы работы уверены, что между перенесенным заболеванием и снижением когнитивных способностей существует четкая взаимосвязь. Например, у тех людей, которых подключали к аппарату ИВЛ, уровень IQ снизился на семь пунктов.

Пациенты жаловались на снижение избирательного внимания, а также способностей планирования и осмысления. Ученые считают, что когнитивный дефицит проявился из-за гипоксии, которая, в свою очередь, вызвала неврологические нарушения. Пока исследователи не могут сказать, имеет ли данная закономерность обратимые последствия.

Источник: tvbrics.com