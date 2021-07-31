 

France 24 – в Польше в рамках борьбы с загрязнением атмосферы начали испытывать кислородные камеры на микроводорослях для детей

31.07.2021, 14:58, Новости дня
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Власти Варшавы установили на одной из детских площадок в центре города специальную кислородную камеру, оборудованную сосудами с микроводорослями, способными поглощать загрязняющие воздух вещества, пишет France 24. Как подчёркивается в сюжете канала, качество воздуха в польской столице действительно оставляет желать лучшего — по этому показателю город остаётся в самом низу общеевропейских рейтингов.

В самом сердце польской столицы появилась необычная детская площадка с воздушной камерой, которая, как утверждают её создатели, даёт детям возможность насытиться кислородом. Внутри камеры находятся вот такие трубки, до краёв наполненные микроводорослями, которые, питаясь, поглощают загрязняющие вещества и углекислый газ. 

ДЕВОЧКА: Очень было интересно, что это за цилиндры. Я думала, что они для питья, но потом заметила, что они закрытые, и стала дальше играть.  

ЖЕНЩИНА: Если такое решение окажется полезным на маленьких закрытых детских площадках, тогда стоит в него вложиться. 

И это неспроста — Варшава входит в список самых загрязнённых европейских столиц. По данным Европейского агентства по окружающей среде, город по качеству воздуха находится на 269 месте из 323.  

Эта площадка экспериментальная — на ней проверят эффективность устройства. 

СТАНИСЛАВ ЛОБОЗЯК, сотрудник биологической лаборатории Научного центра: Насколько велика производительность этой установки, мы пока не знаем — но в лабораторных условиях было доказано, что водоросли chlorella vulgaris способны поглощать загрязняющие воздух вещества, включая оксиды азота, твёрдые частицы и, конечно, углекислый газ. 

Многие поляки по-прежнему отапливают дома углём, усугубляя таким образом загрязнённость воздуха — а от этого загрязнённого воздуха, между тем, погибает по всей стране 50 тысяч человек в год. 

Дата выхода в эфир 29 июля 2021 года. 



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