DM – «может убить каждого третьего» — британские учёные пророчат появление нового смертоносного штамма COVID-19

Группа советников правительства Великобритании по чрезвычайным ситуациям (SAGE) предупредила о потенциальном возникновении нового варианта коронавируса. По прогнозам экспертов, будущий штамм может оказаться таким же смертоносным, как ближневосточный респираторный синдром, и заканчиваться летальным исходом в 35% случаев, пишет Daily Mail.



Reuters

Новый «апокалиптический» штамм COVID, способный потенциально убить каждого третьего заражённого, является «реальной возможностью». С таким предупреждением выступили ведущие учёные, консультирующие британское правительство, пишет Daily Mail.

Группа советников по чрезвычайным ситуациям (SAGE) представила возможные сценарии развития коронавируса. Согласно их прогнозам, будущий вариант болезни может оказаться таким же смертоносным, как ближневосточный респираторный синдром, и заканчиваться летальным исходом в 35% случаях, подчёркивает издание.

По утверждению экспертов, вероятность мутации вируса особенно высока при его наибольшей распространённости, что в настоящий момент имеет место в Великобритании. Более того, этот процесс может ускориться на фоне повышения иммунитета к существующим вариантам.

Учёные считают, что зимой британские власти должны провести бустерную вакцинацию населения и свести к минимуму количество новых вариантов COVID, поступающих из-за границы. Кроме того, они призывают рассмотреть возможность убоя животных, в том числе норок и даже кошек, которые могут переносить вирус, чтобы предотвратить появление мутантного штамма.

По мнению экспертов, будущий штамм может стать устойчивым к вакцинам, если он будет сочетать в себе характеристики южноафриканского, кентского («альфа») и индийского («дельта») вариантов. Кроме того, подобный процесс, известный как рекомбинация, способен привести к появлению вируса с «повышенной заболеваемостью и смертностью».

Учёные из SAGE признают: вакцины продолжат работать при условии, что не появится «сверхмощная мутация», которая сделает прививку гораздо менее эффективной для блокирования серьёзного заболевания, но это, по мнению многих экспертов, маловероятно. В то же время, по их словам, стоит ожидать дополнительной летальности нового штамма, «поскольку вакцины не обеспечивают абсолютного стерилизующего иммунитета».

Ещё одна потенциальная проблема, которую они обнаружили, — использование от COVID противовирусных препаратов, когда пациент уже инфицирован. Учёные полагают, что их чрезмерное применение может привести к появлению большего количества мутантных штаммов, и поэтому они должны прописываться только в самых серьёзных случаях.

Эксперты и политики предостерегают: отчёт показывает, что правительство «не должно расслабляться» на фоне вероятного окончания третьей волны эпидемии в Соединённом Королевстве. «Рекомендации и комментарии SAGE демонстрируют простую реальность — мы всё ещё не «победили» этот вирус», — сказала врач и заместитель председателя общепартийной парламентской группы по борьбе с COVID-19 Филиппа Уитфорд.

«На этой неделе Великобритания пожертвовала для международного распространения только первые дозы вакцины, и, если не произойдёт быстрого роста интернационального производства за счёт обмена знаниями и технологиями, то будет просто невозможно вакцинировать мир и положить конец пандемии. Без более строгих мер пограничного контроля мы рискуем импортировать устойчивые к вакцине варианты, в то время как неконтролируемое распространение здесь может привести к появление ещё одного британского штамма», — подчеркнула Уитфорд.