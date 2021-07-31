 

Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на ОИ

31.07.2021, 14:42, Новости дня
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Женская сборная РФ завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41.

Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете, передает ТАСС.

В копилке сборной РФ по фехтованию перед заключительным днем соревнований три золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.

 

В соревнованиях по фехтованию на Играх в Токио осталось разыграть последний комплект наград – в командном первенстве рапиристов в воскресенье. Таким образом, по итогам турнира фехтовальщиков российская сборная обеспечила себе первое место, как по количеству золотых медалей, так и по общему количеству наград, передает РИА «Новости».

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские саблистки также завоевали золотые медали в командном турнире.

Ранее российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире. 

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские саблистки также завоевали золотые медали в командном турнире.

Ранее российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире.



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