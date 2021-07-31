Советовавший россиянам меньше есть уральский депутат задекларировал доход в ноль рублей

Депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер, который посоветовал россиянам меньше питаться в кризис, заработал в 2020 году ноль рублей.

Гаффнер задекларировал ноль рублей годового дохода, при этом у него в пользовании находится квартира площадью 66,6 кв. метров. Кроме того, две квартиры площадью от 80 до 201,7 кв. м находятся в пользовании двух несовершеннолетних детей депутата, передает ТАСС.

В 2019 году депутат задекларировал 0,04 рубля годового дохода.

Известно, что в июле 2016 года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка, а областное управление ФССП в связи с 196 млн рублей долга ограничивало ему выезд за рубеж. В мае 2018 года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве депутата и освободил его от уплаты 160 млн рублей долга.

Истец с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, однако решение оставили без изменения, после чего банк направил кассационную жалобу.

14 октября 2019 года арбитражный суд Уральского округа подтвердил окончание банкротства депутата.

Гаффнер стал широко известен в январе 2015 года: местные жители жаловались ему на резкий рост цен на продукты первой необходимости, на что депутат заявил, что если россиянам не хватает денег, то надо просто задуматься о собственном здоровье и, например, поменьше питаться.