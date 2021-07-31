Мнение: Стыковка «Науки», электрогазель и проблема метизов в СССР

1. Запуск и присоединение к МКС нового российского модуля «Наука» привлекает внимание журналистов. Официально модуль делали с 2004 года, а по факту разрабатывали ещё с 1995-го, при этом в процессе пришлось бороться со всевозможными техническими проблемами, включая заводской брак в различных компонентах, загрязнения труб и так далее.

По поводу надёжности и работоспособности «Науки» были большие опасения. Теперь настырные космические журналисты столь пристально следят за модулем, что выпускают новости про каждый отлетевший болт:

https://lenta.ru/news/2021/07/31/nauka/

И всё же, вопреки паническим публикациям скептиков, вывод на орбиту и стыковка «Науки» с МКС были проведены штатно.

Но вот уже после стыковки спустя какое-то время произошло незапланированное включение двигателей модуля, которые работали вплоть до исчерпания топлива, в результате чего космическую станцию развернуло на 45 градусов, она дважды потеряла связь с Землёй, а экипаж подняли по аварийной тревоге:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_(модуль_МКС)#Инцидент_после_стыковки

Из-за происшествия был отложен тестовый запуск к МКС американского частично многоразового корабля Starliner. Теперь будет проведено совместное расследование, кто виноват – люди или техника.

В любом случае, из истории с «Наукой» можно сделать вывод, что лучше так сильно проекты не затягивать. Сложно избежать ошибок и несостыковок, когда различные компоненты одной и той же большой и сложной работы делают разные люди на протяжении десятков лет (вспомните, сколько было хронических багов в системе Windows в 1990-е и 2000-е, или представьте себе длительный ремонт в квартире с частной сменой исполнителей, с многочисленными доделками и переделками). Более, того, даже если работу делают одни и те же люди, всё равно из-за сроков и постоянных изменений первоначального плана вероятность ошибок возрастает.

2. В Нижнем Новгороде выпустили электрическую газель. Сейчас такие электрогазели проходят тестовую обкатку в качестве маршруток:

https://news.drom.ru/84844.html

С одной стороны, я рад — маршруточники вечно экономят на ремонте, от чего их маршрутки невыносимо чадят, отравляя городскую атмосферу. Электрогазели выхлопных газов выделять не будут. С другой стороны, электромобили, как мы знаем, имеют привычку гореть. Как бы их массовое использование не привело к трагедии.

3. Помнится, кто-то жаловался в комментариях, что шурупы, винтики и прочие метизы мы закупаем в Китае. С одной стороны, это не вполне верное суждение — много метизов делается уже в России. С другой стороны, проблема с метизами тянется со времён СССР. Цитирую воспоминания рабочего:

https://von-hoffmann.livejournal.com/1055169.html

На практике же наш завод всегда делал для себя самые элементарные метизы, потому что на выколачивание через Госснаб нужного крепежа легко могли уйти месяцы. Был и есть цех метизов и нормалей. Метизы, кстати, в СССР повсеместно делались на непрофильных для того предприятиях. Любая серьезная советская контора старалась завести “натуральное хозяйство”, поскольку получить что-то со стороны в плановой экономике было очень и очень непросто.

Ну и в советские времена почему-то никак не получалось наладить централизованное снабжение металлорежущим специнструментом и спецтехнологической оснасткой хотя бы и на уровне главков и избавить заводы от кустарщины и натурального хозяйства, создав специализированные производства.

Вот сколько помню, всегда заводу приходилось делать кулачки к токарным патронам. Ладно бы какие-то специальные кулачки особой конструкции, но нет делали и стандартные (прямые и обратные). Тысячами комплектов в год. Что, заказать и получить их с завода изготовителя токарных патронов? Ну вот в советское время этого организовать никак не получалось.

Польский завод Бизон в Белостоке всегда высылал по заказу и запасные кулачки к токарным патронам. Как и чехи. У нас же приходилось делать кулачки к токарным патронам в инструментальных цехах, но не на инструментальных заводах для изготовления станочной оснастки и инструмента предназначенных. Потому эти кустарные кулачки выходили в 10 раз дороже чем на специализированных инструментальных заводах.

На заводе, на котором я работаю, пришлось в начале 1970-х организовать специальный особый цех для ремонта и технического обслуживания станков с ЧПУ и оснастить его сложным и весьма дорогостоящим оборудованием. В советское время там работало более 150 человек, из которых половина с высшим образованием. На 350 станков с ЧПУ – штат из более чем 150 ремонтников! Это весьма негативно характеризует и качество, и надёжность наших советских станков с ЧПУ. Ибо наши советские заводы изготовители станков с ЧПУ (на отечественного потребителя их продукции) всегда, извините, просто клали с прибором.

Приходит новый станок с ЧПУ, и тут же оказывается, что пришедшая со станком электронная схема вообще не соответствует тому, что есть на печатных платах. Из тех деталей, что были на станкостроительном заводе, электронные узлы и собрали, кое-как переделав под наличные детали схему, и не внеся изменения в идущую со станком документацию.

По ссылке, вообще, много интересного. В том числе раскрывается секрет вечно ржавых советских трубопроводов. Или вот, к примеру, ещё про станки, которых в СССР выпускали несуразно много:

https://von-hoffmann.livejournal.com/1055169.html

Огромные проблемы с регулярным поступлением деталей и комплектующих и инструмента уже для имеющегося оборудования вели к тому, что абсолютно повсеместным явлением было кустарное штучное производство деталей и комплектующих для оборудования на самих же предприятиях. Все эти советские ремонтно-механические и инструментальные цеха были даже на мелких и средних заводах и занимались чисто кустарщиной. Огромное количество оборудования было занято именно для ремонтов и изготовления деталей к оборудованию и инструмента, вообще почему-то не поступавших через централизованное распределение. В результате парк металлообрабатывающих механизмов в СССР на 1985 год был как минимум более, чем в США, Японии и ФРГ вместе взятых.

Однако же 2/3 парка металлообрабатывающих механизмов СССР были задействованы во вспомогательных, подсобных и ремонтных производствах, т.е. в кустарном самообеспечении, и потому имели выработку в 5-20 раз меньше, чем на специализированных предприятиях.