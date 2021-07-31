Мнение: Страдания старого пиарщика

В 2015-м я страдал о несбывшемся:

Записки Старого Пиарщика. Эпизод 15.

На самом деле я не очень люблю руководить избирательными кампаниями. Тут все-таки очень много всякой скучной возни и «текучки». Куда лучше быть кем-то вроде креативного директора – просто придумывать свежие агитационные ходы, сочинять ключевые тексты и «фишки», продумывать стратегии обработки разных социальных групп и находить противоядия на замыслы конкурентов! Это глобально, весело и в высшей степени полезно для общего успеха на выборах. А считать бюджеты, гонять нерадивых агитаторов и хитромудрых орговиков, договариваться с типографиями и следить за круговоротом бумаг – без этого счастья вполне можно и обойтись, на мой взгляд.

Так-то оно так, но есть в работе чистым «креативщиком» один весьма существенный минус – причем такой, что я все-таки предпочитаю, елико возможно, впрягаться как руководитель «всего». Проблема в том, что когда ты не главный – твои прорывные замыслы все время под угрозой. Замыслы – они ведь как дети: ты их родил (как Зевс – из головы), выходил, обрядил в яркие одежды, научил, как жить в этом сложном мире, вывел в свет – и тут какие-то тупые бюрократы и перестраховщики, называющие себя «руководителями кампаниями», поставят на них безжалостный крест, пробормотав «Нэ трэба!»

Конечно, таких случаев немного – однако есть пара замыслов, реализацию которых я так и не смог в свое время «пропихнуть» сквозь косное и чересчур трусливое начальство – до сих пор жалею! Вот о них я и хочу сейчас рассказать. Забегая вперед, сообщу о странном совпадении – в обоих случаях мы выборы проиграли, не хватило буквально каких-то 5-7% голосов.

Первый случай был не так давно на выборах мэра одного довольно крупного города. Я там впрягся на середине кампании по просьбе старого приятеля, которого позвали «порулить» – не мог отказать старому другу. Работали мы на оппозиционного кандидата, а противостоял он, ставленнику местного «административного ресурса», к тому же поддержанному губернатором. Хотелось бы сказать, как обычно, «представителю партии власти», но это были уже «десятые», а не «нулевые», и потому так сказать уже не получалось.

Наш главный противник был «от власти», но не от «партии власти». Он был, хе-хе, «самовыдвиженец». Натурально – выдвинулся, собрав при помощи городских бюджетных организаций «подписи граждан». Вы спросите – а почему он не выдвинулся, как положено, от «Единой России»? Оно ведь, кстати, и намного менее хлопотно было бы: никаких подписей собирать не надо, решение партконференции – и автоматическая регистрация.

А все дело в том, что тогда уже случился настоящий обвал популярности «Единой России» – уже прошли скандальные парламентские выборы 2011 года, где «ЕР» с трудом и массой фальсификаций натянули «большинство». По всей стране функционеры, которым предстояло куда-то там избраться, предпочитали уже не «светиться» рядом с опостылевшим гражданам медведем. Что говорить, если на самых знаменитых «мэрских» выборах последнего времени – выборах мэра Москвы 2013 года – мэр Собянин (будучи, на минуточку, членом федерального Политсовета «Единой России») предпочел тоже идти на выборы «самовыдвиженцем»? Натурально – он собирал аж 70 тысяч (!) подписей горожан. Конечно, эти все тонны подписей он же сам, по сути, и проверял – собственным горизбиркомом – но все равно ведь хлопоты. А ведь получилось забавно: на выборах мэра Москвы были кандидаты, выдвинутые КПРФ, «Справедливой Россией», ЛДПР, даже «Яблоком». И два «независимых» кандидата – Собянин и Навальный. «Единая Россия», выборы главы столичного мегаполиса, получается, проигнорировала. Вот тебе и «партия власти»!

Ну и в нашем городке, хоть он и не Москва, было то же самое: на выборы пошли кандидаты от КПРФ, от СР, от «партии Прохорова» (это мы и были), еще какая-то шелупонь – и был дивный «самовыдвиженец», назовем его Петров, являвшийся в то же время и.о. мэра. «Единая Россия», как водится, прикидывалась ветошью и делала вид, что ее вообще не существует в природе. По утекшим к нам соцопросам мэрии, у ЕР в городе был слишком высокий антирейтинг – то есть значительная часть горожан заявляла, что кандидата от «Единой России» голосовать ни за что не будет – из принципа.

Посмотрел я на это дело – да и выдвинул в узком кругу штабистов-единомышленников смелую идею: а давайте, коль уж наш конкурент так яростно отрицает свою связь с партией власти как порочащую – попросту поработаем за него? Сляпаем совершенно обычную листовку с его физиономией, украсим ее логотипом «Единой России» и привычным для народа дебильным лозунгом типа «Я – за реальные дела!» Чтобы всем сразу стало ясно, что товарищ выдвинут «Единой Россией».

А то ведь люди-то, поди, недоумевают: как же так? Почему самая крупная и самая властная партия не участвует в судьбоносных выборах мэра родного города? Не случилось ли что с ней? Не заболел ли Медведь? А тут увидят – вот он, медвежонок! И успокоятся.

По-моему, это был прекрасный план. Такой листовочкой, если бы удалось расклеить ее достаточно широко, мы бы поставили конкурента в пренеприятнейшую ситуацию, которая на шахматном языке называется «цугцванг». Как бы им на такое реагировать?

Выступить с опровержением? Сказать, что все это фейк, происки врагов, а на самом деле партия «Единая Россия» вовсе не поддерживает кандидата Петрова? Но такое заявление неминуемо оттолкнет от Петрова самую конформную часть избирателей, которая есть всегда и которая всегда голосует «за власть», какой бы она ни была.

Или промолчать, сделать вид, что ничего не происходит? Тогда наоборот – от Петрова отшатнется та часть избирателей, которая «ЕР» на дух не переносит, то есть те обыватели, которые голосуют по пушкинскому принципу «обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад».

Куда ни кинь – всюду клин. Я был уверен, что один «вброс» такой листовки стоил бы нашему главному конкуренту потери 10-15%, или от «тех», или от «тех». Была, конечно, одна маленькая закавыка – изготовление и тем паче, расклейка такой листовки было делом незаконным; если бы нас поймали за руку – возникли бы серьезные проблемы.

Однако, на мой взгляд, игра безусловно стоила свеч. Кто не рискует, тот не пьет шампанского! В конце концов, это был бы обычный, даже не черный, а серый пиар. Ведь, по сути, мы бы никого не обманывали; такую листовку даже нельзя, строго говоря, назвать «вбросом компромата»! Хорош компромат – членство в правящей партии страны. Тем более, что и сценарий на «после выборов» был уже хорошо известен и отработан: в случае победы «самовыдвиженец» несколько месяцев ходит в чине «беспартийного» и «независимого», а потом вдруг – хоп! – и «внезапно» или «вступает» в ЕР, или вдруг «оказывается», что он в ЕР давно и безвылазно состоит, а то, что не считался единороссом – это какой-то фейк и клевета врагов.

Так что наша листовка была бы не более чем «посланием из будущего», причем – всяко недалекого. И какие тут могли бы быть моральные сомнения?

Все эти доводы я, горячась, приводил неделю подряд. Со мной в принципе соглашались, но… ничего не делали. Похоже, мой приятель, стоявший у руля, оказался просто слишком законопослушным. Или не видел вокруг достаточно надежных исполнителей – такое тоже могло быть. В общем, он до последнего верил, что сумеет выиграть кампанию «и так», без сильнодействующих средств.

Увы – непосредственно в день голосования наш самовыдвиженец при поддержке «старших товарищей» включил механизм прямого подкупа избирателей прямо на избирательном участке (1000 р. за голос) – и этих 5% нам и не хватило. Обидно!

А второй замысел мог бы быть вообще жемчужиной моей коллекции – но тоже не срослось. Хотя и по совсем уж непонятной причине.

Опять были выборы в небольшом подмосковном городке, опять я работал не на главной позиции за оппозицию. Проблема вся в том, что оппозиция у нас нынче какая-то вся пуганая и совсем ручная, собственной тени боится. Эх…

В общем, в тот раз выборная кампания крутилась вокруг автомобильной трассы, которую бессердечная городская администрация упорно «тянула» через городской парк (больше похожий на лес), а все, что было в городе живого и активного, этим планам что есть сил сопротивлялось.

Сразу упрежу догадливых читателей – нет, это были не Химки. На самом деле «Химкинский лес» – это просто наиболее «раскрученная», в том числе и в федеральных СМИ, тема «злодейские власти вырубают зеленые насаждения, которые так дороги местным жителям, ради какой-то дурацкой дороги». Потому все и думают на Химки.

А на самом деле вырубка городских парков и лесов под трассы – это СТАНДАРТ. Это происходит повсюду в стране, и везде есть какие-то активисты и беззаветные граждане с гражданками, которые кидаются под бульдозеры, собирают тонны подписей и дежурят возле каждого дерева, на которые охотятся, как маньяки с бензопилами, многообразные наймиты властей.

Если суммировать все случаи таких вырубок, может даже ненароком зародиться шальная мысль, будто бы российские чиновники «на местах» – это какие-то природные враги парков, фанаты истребления зеленых насаждений, маниакальные технократы, жаждущие, чтобы все дышали исключительно бензиновой гарью, а гуляли только между бетонных коробок. Ибо накал борьбы безоружных активистов с проржавевшей государственной машиной действительно высок, в ход идут цепи, драки, избиения и даже убийства (вспомним Химки).

Но, конечно, ни о каком «фанатизме» речи не может быть. Бюрократы – сугубые прагматики, им наплевать на парки точно так же, как и на бетонные коробки. Они решают свои задачи – проложить дорогу и по возможности поиметь с этого свой небольшой гешефт, «попилить», как оно говорится в народе, суммы на строительстве. Геморрой с «защитниками лесов» им, конечно, не нужен, и они бы охотно обошлись без вырубок, но… Проблема лишь в том, нынче почти вся земля так или иначе имеет какого-то хозяина. Частного. И это значит, что землю под дорогу придется выкупать. А денег нет, да и жалко!

То ли дело – территория, занимаемая парками или лесами. Она принадлежит, как правило, городу, то есть – НИЧЬЯ. Платить никому не надо! Это же счастье! Вот и идут – и будут идти – леса по всей стране «под топор». Горожане пусть не ерепенятся; нечем дышать – пусть ставят себе освежители воздуха, не баре.

Вот с этим государственным Молохом в лице местных властей нам и предстояло сразиться. Мы же оппозиция! Идеальные условия, чтобы заклеймить ставленников местной власти и продвинуть своих. Дело было за каким-нибудь ярким образом для всей кампании.

И вот, в результате бессонных ночей, я придумал такую листовку. Так я ее описывал членам Штаба: «Представьте: на белом листе нарисованы – или даже сфотографированы – пеньки. Пеньки деревьев. Пеньки, пеньки, много пеньков. Над ними – этак подвешена – большая двуручная пила. И сверху крупными буквами – слоган:

Вы пилили? А мы будем – САЖАТЬ!

И внизу – как подпись – фамилия нашего кандидата.

По-моему, класс. Но – опять «партия Прохорова». Что б Вы думали – сделали они такую листовку? Нет, ни хрена. Хотя сама идея всем понравилась. И знаете, почему отказали? «Опасаемся, – говорят, – что нас за такую листовку обвинят в экстремизме».

Напрасно я надрывался – «Да какой экстремизм!! Это ж чисто экологическая тема! Зеленая, за охрану окружающей среды! Они, дескать, спилили все деревья, а мы, как настоящие юные натуралисты, посадим новые, еще лучше! К чему тут придраться??»

Бесполезно. Так и не сделали. Стоит ли говорить, что и эти выборы мы проиграли?

Так что нет – лучше все-таки руководить, несмотря на все хлопоты, с этим связанные (2015).