 

Внучка Ротару в мини-платье устроила романтичные поцелуи с бойфрендом

31.07.2021, 14:10, Новости дня
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На фото Евдокименко запечатлена в коротком желтом мини-платье. Талию она подчеркнула черным атласным поясом. Жаданов одел белые брюки и рубашку нежно-голубого цвета из натуральных тканей.

Евдокименко также поделилась романтическим кадром, на котором Денис нежно ее целует и обнимает.

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Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

“С годами все красивей и красивей становитесь!” – прокомментировал igor1_952.

Контекст:

София Евдокименко родилась в 2001 году. Ее отец – единственный сын Софии Ротару, продюсер Руслан Евдокименко. У Софии также есть старший брат Анатолий (1994).

София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design. О ее отношениях с Жадановым стало известно зимой 2020 года. До знакомства с ним она встречалась с французом Марко Дюменилом.

София Ротару, комментируя личную жизнь внучки, заявила, что та еще юная, чтобы выходить замуж за Жаданова. “Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, думаю, у нее получится”, – сообщила певица в конце 2020 года.

Жаданов в 2018 году вошел в известный рейтинг журнала Forbes “30 до 30” (30 Under 30) лучших IT-предпринимателей Европы. Жаданов является вице-президентом компании Readdle, мобильными приложениями которой пользуется более 40 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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