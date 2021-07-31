На Кубе шестеро высокопоставленных военных умерли за две недели

Последним из скончавшихся стал Жильберто Антонио Кардеро Санчес, который в 1957 году присоединился к повстанческой армии лидера кубинской революции Фиделя Кастро. После революции служил в кубинских вооруженных силах и получил несколько наград.

Тело военного уже кремировали. По сведениям телеканала, до смерти Санчеса на острове умерли еще пять генералов.

Телерадиовещательная компания Marti сообщила, что с 11 июля погибли Агустин Пенья Поррес, Марсело Вердеция Пердомо, Рубен Мартинес Пуэнте, Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко и Армандо Чой Родригес. Все они они являются важными фигурами в кубинском военном истеблишменте, сказано в сообщении.

Самым молодым умершим стал 58-летний Агустин Пенья Поррес, имеющий звание генерал-майора и командовавший пятью провинциями, составляющими восточную часть Кубы, от Камагуэй до Гуантанамо, сообщила газета The Washington Post. О смерти военного узнали 17 июля.

Марсело Вердеции Пердомо на момент смерти было 79–80 лет. О его смерти в Сьенфуэгосе сообщили 20 июля. Пердомо имел звание бригадного генерала запаса, военный присоединился к кубинской повстанческой армии и работал телохранителем лидера революции Фиделя Кастро.

79-летний Рубен Мартинес Пуэнте скончался 24 июля. Бывший командующий кубинскими военно-воздушными силами проходит по обвинению в отдании приказа сбить в международном воздушном пространстве самолеты некоммерческой организации “Братья на помощь”, созданной кубинскими эмигрантами в Майами.

26 июля в возрасте 87 лет скончался бригадный генерал, писатель и историк Армандо Чой Родригес. Также умер Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко, который сражался под командованием кубинского революционера Эрнесто Че Гевары.

The Guardian пишет, что военные погибли при загадочных обстоятельствах. Издание указывает на распространение коронавируса по острову. Средний прирост новых случаев заболевших на Кубе приближается к 8 тыс., что почти в восемь раз выше, чем в начале июля. Наблюдатели опасаются, что причиной смерти генералов может быть распространение инфекции.

Контекст:

11 июля на Кубе вспыхнули крупнейшие за десятилетие антиправительственные протесты. Поводом для них послужил кризис в сфере здравоохранения страны в связи с эпидемией коронавируса и недовольство граждан экономической политикой нынешней власти.

Поскольку туризм в стране практически парализован, коронавирус оказал глубокое влияние на экономическую и социальную жизнь острова в сочетании с ростом инфляции, отключениями электроэнергии, нехваткой продуктов питания, лекарств и основных товаров.

На фоне протестов на Кубе ограничили доступ к соцсетям.

22 июля США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады МВД Кубы за нарушения прав человека в ходе подавления антиправительственных протестов.

Во время антиправительственных протестов на Кубе пропало без вести более 500 человек.

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