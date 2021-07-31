 

В результате взрыва на шахте в Донецкой области погиб человек – полиция

31.07.2021, 14:10, Новости дня
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Взрыв произошел сегодня утром на горизонте 815 метров, пострадало 10 человек.

Как пишет “Интерфакс-Украина”, в пресс-службе компании “Метинвест” сообщили, что четверо из них – работники шахтоуправления “Покровское”, шестеро – сотрудники подрядной организации. Погибший – один из работников подрядной организации, он скончался в больнице.

Полиция начала проверку, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. О причинах взрыва не сообщается.

Предварительно инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Шахтоуправление находится в городе Покровске Донецкой области. Позиционирует себя как крупнейшее в Украине угольное предприятие, одно из базовых в отечественном топливно-энергетическом комплексе.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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