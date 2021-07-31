Дочь Виктории Бекхэм появилась в платье из коллекции мамы

Харпер Севен запечатлена на снимке в лиловом платье с черным кружевом во время ужина.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

В таком же платье ранее была запечатлена и Виктория Бекхэм. Это наряд из ее коллекции Victoria Beckham весна–лето 2021.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

На сайте Виктории Бекхэм такое платье сейчас можно приобрести по скидочной цене в 46 тыс. грн.

Скриншот: victoriabeckham.com

Контекст:

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен, которой 10 июля исполнилось девять лет.

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