Названы самые популярные в России смартфоны на AliExpess стоимостью до 15 тысяч рублей

Эксперты назвали самые популярные смартфоны, которые можно купить на платформе AliExpress с ценником до 15 тысяч рублей. Покупатели в РФ отдают предпочтение устройствам производителей из Южной Кореи и Китая.

Специалисты оценили рынок смартфонов в РФ на основании статистики продаж на ритейлинг-ресурсе AliExpress. Возглавил рейтинг аппарат Xiaomi POCO M3 с 4-гигабайтным чипом оперативной памяти и флэш-накопителем вместительностью 128 гигабайт. Его ценник равен 13,7 тысячи рублей, а спрос стабильно высок. Еще один аппарат от китайской корпорации, Xiaomi Redmi 9A, обладает только 2-гигабайтным модулем ОЗУ и 32 гигабайтами встроенной памяти. Однако и его стоимость также невысока, стать обладателем девайса можно менее, чем за 9 тысяч рублей. Несколько измененная версия Xiaomi Redmi 9С с похожими характеристиками, но поддерживающий технологию NFC, стоит уже 11,2 тысячи рублей.

Xiaomi POCO M3 Pro оснащен не только 4-гигабайтным чипом оперативной памяти и флэш-накопителем на 64 гигабайта, но и 48-мегапиксельным главным объективом основной камеры. Такая покупка обойдется россиянам в 15 тысяч рублей. Xiaomi Redmi Note 10 с аналогичными объемами ОЗУ и внутренней памяти и однокристальной платформой Snapdragon 678 стоит несколько меньше, 14,8 тысяч. Смартфон Realme Narzo 30 5G оборудован уже 128-гигабайтной встроенной картой и поддерживает NFC, его ценник равен 14,4 тысячи рублей. Realme C21 с меньшими объемами ОЗУ и флэш-накопителя (соответственно, 3 и 32 гигабайта), стоит 8,2 тысячи и пользуется высоким спросом.



Изображение взято с: YouTube

Xiaomi Redmi 9 с такими же параметрами ОЗУ и встроенной карты памяти, а также батарею емкостью 5020 мАч. Быстродействие и продуктивность девайсу обеспечивает процессор Helio G80, его россияне могут купить за 9,2 тысячи рублей. Творения южнокорейской корпорации Samsung в РФ также стабильно покупают на AliExpess. Galaxy A12 стоимостью 12,9 тысячи рублей обладает не только 4/64 гигабайт оперативной и встроенной памяти, но и фото-видео-сенсором с разрешением в 48 миллионов точек. Samsung Galaxy A02 с чипсетом Snapdragon 450 стоит 10,9 тысячи, а его модули «оперативки» и хранилища контента равны 3 и 32 гигабайтам.

Источник: rg.ru