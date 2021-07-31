Мнение: Письм: “Остатки авторитета”

Мне часто пишут родители подростков, что делать с трудными детьми.

Не настолько трудными, как малолетние преступники, но достаточно трудными, чтобы превратить жизнь родителей в ад.

Такие дети ничего не хотят делать полезного, слабо учатся и готовы жить в хлеву, есть мусор, с утра до ночи играть в телефон.

Ценности родителей для них – отстой, а все, что родители им говорят – бред.

На попытки на себя давить такие подростки отвечают жестким сопротивлением и в своем бунте готовы идти до конца, точно зная, что родитель первый дрогнет и отступит, подчинится. Так и бывает, конечно.

Если рассматривать такие отношения как дисбаланс, а это он и есть, значимость родителя нулевая или отрицательная, а значимость ребенка очень большая. Поэтому если родитель орет на ребенка и угрожает лишить ништяков, потом и сам в ужасе от своего косяка и заглаживает косяк сливом, отказывается от всех своих слов и умоляет о прощении.

В том или ином виде такие ситуации бывают во многих семьях, и родители в таких ситуациях беззащитны.

Они со всех сторон слушают о том, что личность подростка нельзя подавлять, но никто им не расскажет, как не дать подростку подавить личность родителя.

Если личность родителя подавлена, в семье начинается разруха.

Примерно такая, как если бы к власти в государстве пришла толпа маргиналов под лозунгом «что хочу, то и ворочу».

Родитель все равно продолжает прислуживать подростку, как бы далеко тот родителя ни слал. Родитель слишком зависит от физического благополучия своего ребенка, поэтому он и оказывается в полной зависимости. Угроза того, что подросток может обидеться, сбежать и натворить бед, заставляет любого родителя холодеть от ужаса.

Сейчас я вам предложу самим одно письмо разобрать.

Мне интересно, будут ли у вас конструктивные идеи, как разруливать подобные ситуации.

А потом я сама напишу, что делать с трудными подростками и обычными подростками в их трудные периоды.

Здесь автор, скорее всего, не считает свою дочку трудным подростком, думает, что история про конфликт дочки и бабушки. Но проблема – в отсутствии родительского авторитета и, в принципе, авторитета старших.

radovatsa

Здравствуйте, дорогая Эволюция.

Спасибо за ваш блог!

Между моей мамой и моей дочерью-подростком произошёл конфликт. Маме 68 лет. Она живёт в Украине, мы в Крыму. Навещаю я её сейчас редко, пару раз в год, с пандемией и из-за конфликта стран ездить чаще проблематично. Ей к нам ездить тем более тяжело, переход границы в таком возрасте – мероприятие не из лёгких. Но мы на связи онлайн почти каждый день, созваниваемся, обмениваемся новостями, фотографиями. Я её очень люблю, поддерживаю материально, стараюсь не терять связь. У мамы боевой характер. Она оптимиста по жизни, бодрая духом, борец за справедливость. В 60 лет сдала на права. В 65 продала свою квартиру в городе и купила недострой в деревне, с участком, чтоб было чем заниматься, дом, цветочки, терраса. За три года превратила захламленный недострой в красивый дом с прекрасным садом. Меня всегда восхилащала её целеустремлённость, желание украшать и улучшать все вокруг себя, способность идти на такие авантюры и доводить все до конца. И я всегда своим родным, в частности дочке, рассказывала про все это, приводила в пример, делилась её достижениями, фотографиями.

У мамы сложные отношения с моим братом и его бывшей женой и внуками. Они не общаются почти. Брат пьёт, денег в семью не приносил, жена его выгнала, развелись. Внуки с той стороны к бабушке как-то не стремятся, визиты к ней не поощряются. Со слов мамы, невестка их как-то там не так настраивает против неё.

Дочке сейчас 14. Переходный возраст. Мне с большим трудом даётся не терять с ней контакт. Стараюсь не давать ей слишком уж борзеть, но и не доводить конфликты до истерик и уходов из дома. Пока мы дома, у неё есть элементарные обязанности по обслуживанию себя и своей комнаты, график пользования интернетом, чёткое время возврата домой. Это максимум договоренностей, которого удалось достичь. Требовать от неё чего-то большего сейчас у меня нет рычагов. Только разве что по ситуации за какие-то ништяки. Учится кое-как, питается кое-как, с кем и в какой компании тусит, не знаю. Как по мне, ну и ладно. Всегда на связи, предупреждает, куда идёт, звонит, если опаздывает – уже хорошо. Со стороны это наверное выглядит, что я слишком мягкая к ней. Муж говорит, что я ей потакаю, что она мной манипулирует. Наверное, это где-то правда. Я очень боюсь потерять с ней контакт. Я не была такая в её возрасте, я была покладистая. А она взрывная. Иногда и я не выдерживаю, срываюсь на крик и ультиматумы, когда ну уж совсем нагло себя ведёт. Но чувствую потом, что это слив, что теряю остатки авторитета в этот момент.

Ну и собственно конфликт. Взяла в этот раз дочку с собой в Украину, надо было оформить документы. Мне надо было, ей нет. И ехать она не хотела. За бабушкой она не скучает, нет той внучкинской привязанности у неё. А там друзья, лето, море, а я тут с этой поездкой. Я ей все это преподнесла как “надо”. Надо с бабушкой общаться, бабушка скучает, любит, ждёт, хоть раз в несколько лет надо приезжать. Пока были в Украине, вообще ничем её не напрягала, гуляли, в интернете безлимит, помогать не заставляла. В конце концов, эта поездка больше нужна была мне, а не ей. Моя мама на все это смотрела и в шоке была. В её картине мира это ни в какие ворота. Говорит, что я совсем под неё подстелилась. Позвали в гости другую внучку, дочку брата, с ночевкой. Они с моей неплохо ладят, чтоб пообщались. Идти спать – девчонки сидят в интернетах. Дело к полуночи – сидят. Я спать пошла в свою комнату, маме тоже сказала, чтоб оставила их и ложилась. Ну посидят ещё, потом сон свое возьмёт. Вроде уляглись все. В два часа ночи просыпаюсь от криков. Прибегаю в их комнату, обе девки в истерике, соплях, кричат на бабушку. Моя: “я теперь понимаю, почему тебя все ненавидят!!” “отстань, что ты пристала!”, мне – “спроси у своей любимой мамочки, что случилось! Но она наврёт конечно же!” Вторая тоже орёт на бабушку о чем-то своём, что-то типа “ещё раз мою маму оскорбишь…” И мама моя стоит, как кремень, и продолжает им доказывать, какие они хамки невоспитанные. Я в шоке, не знаю, как их всех успокоить. Пытаюсь уговорить маму пойти в свою комнату, успокоиться, выпить карвалолу. Девчонкам что-то говорю про ночь-полночь, но они ревут обе, не в адеквате. Оказывается, бабушка отключила интернет и заставляла их лечь спать. Видимо, терпение её лопнуло, и она им высказала все, что думает.

Я в отчаянии. Не могу и не хочу принимать ни чью сторону. С одной стороны, понимаю, что бабушка права. Но выразить это при дочке не могу, боюсь, что она от меня закроется насовсем. Но чувствую, что нужно именно так – декларировать правоту бабушки, как-то донести это до дочки (но её уши закрыты теперь) и как-то заставить дочку извиниться. Но как? Люблю их обеих сильно. Что делать? Как поступить? Какие действия тут в границах? Нам ещё здесь находиться 5 дней. Как их примирить?