 

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами в Турции

31.07.2021, 13:48, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин подтвердил, что РФ продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Эрдоган «тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку»: ранее из РФ в Турцию направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми.

«Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган поблагодарил Путина за отправку в Турцию для тушения пожаров пяти самолетов Ил-76 с водозабором 40 тонн и трех пожарных вертолетов Ми-8. В свою очередь, российский президент пожелал скорейшей нормализации обстановки», – говорится в сообщении администрации Эрдогана, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин и Эрдоган позитивно оценили заседание двусторонней Межправительственной комиссии. Главы государств выразили обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

Как ранее сообщило посольство РФ в Анкаре, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше.

Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров.



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