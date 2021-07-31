Мнение: Инфляция набирает обороты, но не рублёвая

Кто-то выложил фотографию двух упаковок памперсов на англоязычный форум, сообщив, что невидимая инфляция составила 12,5% — цене осталась прежней, но подгузников в упаковке стало меньше. Заглянул в комментарии, и как будто попал в филиал Одноклассников. Цены на Западе действительно растут — реальная инфляция в разы выше официальной цифры в несколько процентов. Неудивительно, что народ злится: зарплаты-то у большинства остаются теми же.

Цитирую жалобы наших иностранных друзей:

https://9gag.com/gag/azMv32b

То же самое произошло с упаковками сливок и молока. Поллитра «Молочной страны» теперь не 500 мл, а 475 мл, и они стоят больше, чем когда у вас было честных поллитра. Я заметил это, работая в продуктовом магазине пару лет назад. Я начал говорить об этом покупателям и получил разнос от своего менеджера, она сказала, что покупатели уйдут. Смешно, как будто в других магазинах не то же самое.

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Вы когда-нибудь замечали, что шоколадные батончики стали намного меньше за последние 10-15 лет?

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Это называется «шринкфляция». В Дании наши упаковки с мясом раньше весили 500 грамм. Теперь это 400 грамм по той же цене. Сливочное масло стало весить не 250 грамм, а 200 грамм.

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Все компании этим грешат. Психологи вычислили, что уменьшение размера продукта раздражает потребителей меньше, чем рост цены.

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У нас в Аргентине цены выросли за 10 лет в 25 раз.

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И, разумеется, президенты внезапно ни в чём не виноваты.

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Забавный факт: в США в большинстве магазинов продаются упаковки товаров с уникальным количеством, чтобы люди не могли купить в одном магазине, а потом вернуть в другой по более высокой цене.

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Я никогда не смотрю на общую сумму, всегда рассчитываю цену за килограмм или за штуку. Для подгузников цену легко вычислить, математика несложная.

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И именно поэтому у нас есть законы для стандартной упаковки. Вы не имеете права продавать 0,89 литров, а магазин обязан чётко обозначать цену за 1 литр.

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Несколько пиццерий тоже начали уменьшать свои пиццы. Ублюдки.

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Шоколадные батончики сникерс и баунти тоже стали меньше. И гамбургеры в МакДональдсе, и молочные коктейли, и так далее. Они или повышают цены, или уменьшают объём. Обычная тактика.

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Я покупаю подгузники для своего ребенка. Раньше они продавали 122 штуки за 35 долларов, а теперь уже 132 штуки, но за 46 долларов. Цена растёт.

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То же самое почти со всеми товарами, но моя пристрастившаяся к сладостям задница в основном заметила это с шоколадными батончиками и сладкими напитками, такими как кока-кола, пепси и так далее. Шоколадные батончики неуклонно становятся меньше, и даже их вкус не так хорош из-за более дешевых ингредиентов, используемых в их производстве, а напитки выросли со стандартных 1 л, 1,5 л и 2 л до 1,75 л и 2,25 л, при этом 1,75 л теперь стоит столько же, сколько раньше стоили 2 литра.

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Да, такое часто случается. В основном это обусловлено инфляцией и редко принимаемым во внимание (когда приходит время жаловаться) фактором – потребительским спросом. Пример из реальной жизни, примерно десятилетней давности: у моего отца был небольшой бизнес по производству сладостей. Крупная торговая сеть пригрозила прекратить покупку определенного товара (упаковки по 100 грамм) , если цена не будет снижена на 20%. Что в таком случае должен был делать мой отец? Его затраты на производство и доставку не снизились внезапно на 20%. Даже больше – маржа для указанных печенек составляла менее 20%. Если бы он просто уступал требованиям супермаркетов о скидках, он бы быстро разорился. Поэтому пришлось уменьшить упаковку до 80 грамм. Супермаркеты были довольны, дела шли как обычно.

Не говорю, что памперсы уменьшают количество подгузников в упаковке, потому что об этом попросила какая-то торговая сеть, но это часто случается для небольших предприятий. Готов поспорить, однако, что вторая фотография была из промо-акции. Даже первая упаковка могла быть рекламной, если уж на то пошло.

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Всё так. И будьте благодарны, если у вам накинут к зарплате на 1-2%, чтобы компенсировать инфляцию.

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Мне нравится, как арендная плата и еда поднялись за многих лет в цене более чем вдвое. А заработная плата осталась прежней. Ненавижу это. Германия, кстати.

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Было время, когда количество, вес и объемы продуктов в ЕС нельзя было устанавливать свободно. Разрешались например, бутылки объемом в 200 мл, 250 мл, 333 мл или 500 мл и т.д. Благодаря успешному лоббированию и, вероятно, большому количеству хороших автомобилей и вторых домов для представителей Евросоюза, производители теперь могут обманывать потребителей, как им заблагорассудится.

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То же самое с колой. Раньше это были бутылки объемом 2,5 литра и 2 литра. Теперь есть 2,25 литра и 1,75 литра по той же цене.