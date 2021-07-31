Бразилия планирует отменить контракт на поставку российской вакцины “Спутник V”

Такой шаг вызван истечением сроков регистрации “Спутник V” бразильским регулятором в сфере здравоохранения Anvisa. Национальная программа иммунизации Бразилии в настоящее время не нуждается в российской вакцине, хотя это может измениться, если Anvisa лицензирует препарат, добавил министр.

Соглашение об импорте 10 млн доз вакцины “Спутник V” было подписано с бразильской фармацевтической компанией Uniao Quimica, которая также планировала производить вакцину на местном уровне для экспорта в соседние страны. Контракт требовал разрешения Anvisa на использование препарата в чрезвычайных ситуациях, отметило агентство.

Процесс исполнения контракта приостановили из-за того, что Uniao Quimica не предоставила необходимые данные о вакцине, заявил бразильский регулятор.

Контекст:

В конце апреля этого года Anvisa не разрешала поставку в Бразилию вакцины “Спутник V” из-за “несоответствия в имеющихся данных и информации об иммунизаторе”. В частности, 28 апреля бразильский регулятор запретил импорт и использование препарата из РФ в связи с обнаружением в составе вакцины способного к размножению аденовируса.

В июне Anvisa разрешило разрешило использование российской вакцины “Спутник V”.

Об угрозе разрыва контракта с Россией из за задержек поставок второй дозы препарата “Спутник V” заявляли власти Аргентины.

Вакцина “Спутник V” (регистрационное наименование – “Гам-КОВИД-Вак”) была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 31 июля этого года препарат “Спутник V” одобрили для использования в 69 странах.

Препарат “Спутник V” критиковало научное сообщество, так как его зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

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