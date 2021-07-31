Таран: Чаус вчера просидел долгое время один в трусах на трассе и решил самостоятельно добраться до ближайшего ОТГ

Обсудил с друзьями из “конторы” вчерашнюю историю с Чаусом.

Так вот, они в шоке от уровня некомпетентности своих коллег исполнителей.

Дальше цитирую. Согласно их информации, после того, как ГУР “подбросило” Чауса, СБУ должно было к нему первым приехать. Аккуратно “запаковать” и перевезти в изолятор на Аскольдовый переулок. Но исполнители банально перепутали, куда ехать.

И это запустило маховик ошибок.

Сначала Чаус, который просидел долгое время один в трусах на трассе, решил самостоятельно добраться до ближайшего ОТГ. Логично – жить хочется. Там он и “засветился”.

К нему рванули детективы НАБУ, которых буквально на мгновение успело опередить СБУ. Повезло.

Когда началась погоня – сотрудники СБУ не смогли оторваться. Хотя имели время и машины прикрытия. И все, что нужно в таких случаях.

Машина НАБУ заехала на территорию. Это прокол. Их должны были заблокировать на въезде в так называемом “фильтрационном колодце”. Для этого существует специальная техника.

Не смогли – НАБУ прорвалось на территорию.

Далее еще один прокол. Набушник побежал за машиной СБУ, а уж тогда появилась вооруженная охрана возле машины. То есть, если бы вместо НАБУ были киллеры – успели бы там все и всех перекромсать.

Далее. Знаете почему СБУ истерит, доказывая адвокатам, что Чауса у них нет?

Потому что они выехали за Чаусом, не открыв дело до его задержания. На самом деле это можно было организовать вместе с решением суда за 15 минут (если на кону бабки, то решают аж бегом).

В итоге имеем процессуальные нарушения, которые могут плохо закончиться для исполнителей.

Международный фронт.

Теперь все знают, что он в Украине. Включая Молдову. Поэтому в ближайшее время нас ждет новая волна международных скандалов. Ожидаем дипломатические ноты от Молдовы и американцев, которые, убежден, жестко “впишутся” за НАБУ.

И последнее. И это хуже всего. Авторитет, который последние годы нарабатывало СБУ был растрачен за день. Запоребрик из нас угорает. А еще два года назад – опасался.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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