Эрдоган объявил районы лесных пожаров в Турции зонами бедствия

“Мы продолжим предпринимать необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей страны, компенсировать ее потери и улучшить ее возможности”, – пообещал Эрдоган.

Orman yang * nlar * ndan etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik.

Milletimizin yaralar * n * sarmak, zarar * n * kar * lamak, imkânlar * n * öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm ad * mlar * atmaya devam edece * iz. pic.twitter.com/WNEe70dyKl

— Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) July 31, 2021

Министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли сообщил в Twitter, что по состоянию на 31 июля усилиями пожарных служб локализованы 98 из 88 очагов лесных пожаров. Тушение 10 пожаров продолжается.

28-31 Temmuz 2021 tarihleri aras * nda ç * kan 98 orman yang * n * n * n 88’ini kontrol alt * na ald * k.

10 yang * n * kontrol alt * na alma çal * malar * büyük bir özveri ile devam ediyor. pic.twitter.com/CqeagGPQ5o

— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 31, 2021

Турецкое агентство “Анадолу” пишет, что Эрдоган отмравился 31 июля в южную провинцию Анталья, чтобы ознакомиться с масштабом ущерба, причиненного лесными пожарами. После этого он вылетит в район Мармарис на юго-западе Турции.

Контекст:

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля, за два дня произошло 58 лесных пожаров в 17 провинциях. По состоянию на 30 июля крупные пожары продолжались на территории провинций Анталья, Адана, Мерсин, Мугла и Османийе, сообщало “Анадолу”.

В результате пожаров в Анталье погибли три человека, в Мармарисе один. В больницы обратились 138 жителей страны, состояние одного врачи оценивали как тяжелое, писало “Анадолу”. К тушению пожаров привлечены три самолета, девять беспилотников, 38 вертолетов, 680 пожарных машин и 4 тыс. пожарных.

Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ан-32П для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.

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