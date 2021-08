Звезда “Лучше звоните Солу” и “Во все тяжкие” Оденкерк пережил сердечный приступ

“У меня был небольшой сердечный приступ. Но со мной все будет в порядке, благодаря Розе Эстрада и врачам, которые знали, как исправить закупорку без хирургического вмешательства”, – сообщил он.

I had a small heart attack. But I’m going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I’m going to take a beat to recover but I’ll be back soon.

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021

Как отмечает The Associated Press, Оденкерку стало плохо во время сьемок шестого и заключительного сезона сериала “Лучше звоните Солу”. Актер тогда потерял сознание и его положили в больницу в Альбукерке.

Контекст:

Боб Оденкерк – американский актер кино и телевидения, сценарист, продюсер и режиссер. Он снимался в лентах “Миниатюрные женщины”, “Никто”, “Секретное досье”. Самую большую популярность ему принес сериал “Во все тяжкие” и последовавший за ним спин-офф “Лучше звоните Солу”, где Оденкерк исполнил главную роль.

