СМИ рассказали о гордости жителей Аляски своими российскими корнями

СМИ рассказали о гордости жителей Аляски своими российскими корнями. Спустя почти 300 лет со времен открытия Русской Америки здесь по-прежнему хранят обычаи своей родины.

Первые россияне прибыли на Аляску в 1741 году, положив начало освоению региона. С тех пор открытие так называемой Русской Америки многими учеными неоднократно приравнивалась к открытию Америки Христофором Колумбом. По прошествии 280 лет здесь остались многие традиции и обычаи русского народа, о чем рассказали СМИ.

Несмотря на то, что с момента продажи Аляски США властями Российской Империи прошло почти 150 лет, корни русских поселенцев все также сильны. Прибывающие в суровый край россияне и сейчас встречают не только виды восхитительных северных ландшафтов, но и православные церкви и погосты, оформленные по древним русским обычаям. Бабушки, проживающие в деревнях, как и столетие назад, носят на головах русские платочки. В самих храмах службу проводят на английском, однако русская речь слышна повсюду.

Жители Аляски гордятся своим российским происхождением и переживают за своих соотечественников. Более того, их всегда ждут в гости и неизменно рады. 126 лет подряд русские осваивали Аляску без какой-либо армии. До сих пор географическое наследие РФ остается предметом гордости, которому, уверены эксперты, стоит подражать и развивать.

Источник: photos.rg.ru