Bild – «это просто машина» — экс-солист Modern Talking не жалеет о сгоревшем на Ибице внедорожнике класса люкс

На Ибице сгорел дотла внедорожник класса люкс Land Rover Defender, принадлежавший экс-солисту Modern Talking Томасу Андерсу, пишет Bild. В момент начала пожара он находился в машине вместе со своим сыном, но они оба успели спастись. К утрате певец отнёсся спокойно: «Людям, пострадавшим от наводнений в Германии, приходится гораздо, гораздо хуже».

Огненное потрясение для поп-звезды Томаса Андерса. Вместе с сыном он ехал по острову Ибица в Средиземном море и вдруг их машина, внедорожник класса люкс Land Rover Defender, загорелась.

В интервью Bild Андерс заявил: «Неожиданно педаль газа перестала работать. Мы съехали с главной дороги на въезд одного из участков. Из-под крышки капота повалил дым». Оба выпрыгнули из внедорожника и отошли на безопасное расстояние.

После этого всё произошло очень быстро. Land Rover вспыхунл ярким пламенем. Отцу и сыну оставалось только смотреть. 58-летний музыкант разместил видео в Instagram и Facebook. «Теперь в ходе полицейского расследования предстоит выяснить, что послужило причиной произошедшего», — пишет Андерс.

К потере автомобиля он отнёсся спокойно. Глядя на то, что происходит в Германии, он сказал: «В конце концов это просто машина. Людям, пострадавшим от наводнений, приходится гораздо, гораздо хуже».

Дата выхода в эфир 30 июля 2021 года.