 

Мнение: Похоронный марш

31.07.2021, 12:56, Разное
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Последствия «нештатной ситуации» после срабатывания двигателей модуля «Наука» после стыковки его с МКС оказались относительно щадящими, не считая сорванных экспериментов и существенного снижения запасов топлива. Однако через сутки выяснилось, что на модуле «Звезда» ускорилась утечка воздуха. Давление упало до 154 миллиметров ртутного столба — в пять раз ниже нормального.

По всей видимости, вибрации и нагрузки во время нештатных маневров неблагоприятно сказались на трещинах в переходном отсеке модуля «Звезда». Фактически теперь из пяти российских модулей станции один полностью непригоден к эксплуатации, второй пригоден условно, так как неизвестна степень его потенциальной аварийности.

Проще говоря, космос — это теперь не наше. Страна утрачивает не просто технологическое преимущество, а и вообще звание технологической державы. Деградационные процессы разрушают в первую очередь наиболее сложные системы, которые перестают отвечать критериям безопасности и воспроизводства. Мы присутствуем при похоронах российской технологической мощи.

Впрочем, руководство страны из соображений престижа будет продолжать уверять в несокрушимой мощи и передовом статусе. Однако страна, неспособная к повторению достижений предыдущей развитой цивилизации, обречена на сползание на обочину истории. И так будет до тех пор, пока в Кремле сидят те, кто и привел нас к этому плачевному итогу.

Источник: Эль Мюрид



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